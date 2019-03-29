По делу пленных украинских моряков проведут новую экспертизу: что об этом известно

Украина

В России будут затягивать следствие по делу захваченных у берегов Крыма украинских моряков — членов экипажей катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» — до парламентских выборов в Украине. В рамках этого незаконного дела собираются провести экспертизу вооружения кораблей ВМС Украины. Ранее сообщалось, что у раненого во время захвата моряка Андрея Эйдера медики еще не извлекли три осколка.

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Николай Полозов. «Следствие будет проводить экспертизу артиллерийского вооружения катеров „Бердянск“ и „Никополь“. Сложно сказать, с какой целью, потому что морякам же не вменяется, что они собирались стрелять или стреляли из этих установок. Я думаю, что это как раз повод затянуть следствие, чтобы подвести вопрос переговоров об их освобождении к выборам в Верховную Раду», — заявил он.

По словам Николая Полозова, в СИЗО «Лефортово», где содержатся 24 украинских военнопленных, созданы условия, нарушающие права моряков на защиту. «Условия работы в СИЗО, где содержат моряков, не позволяют адвокатам посещать их с необходимой частотой. Там создана такая система, что правозащитники могут посещать своих подзащитных только по определенному заранее графику. Это большая проблема, это незаконно, но российские власти не делают никаких усилий, чтобы эту ситуацию исправить», — добавил Николай Полозов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Эмиль Курбединов не смог попасть к своему подзащитному Богдану Небылице — военнопленному украинскому моряку, командиру бронекатера «Никополь». Адвокат предполагает, что это была заранее спланированная акция.



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