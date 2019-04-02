Стали известны потери боевиков на Донбассе за март

Украина

За март 2019 года боевики на Донбассе понесли значительные потери. Было уничтожено 56 оккупантов, еще 85 получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о гибели наемника из батальона российского писателя Захара Прилепина Александра Крикуненко, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). По его информации, небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство), 16 получили ранения.

«Данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из России предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым „призывом на военную службу по контракту“ и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики», — сообщает Анатолий Штефан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 марта в районе проведения операции Объединенных сил были ранены два украинских военных, которые отразили атаки боевиков и не дали им продвинуться ближе к опорным пунктам ВСУ. В результате умелых действий наших бойцов было ликвидировано два террориста, шесть получили ранения.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter