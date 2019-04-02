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Украина

Стали известны потери боевиков на Донбассе за март

9:39 2 апреля 2019 193
Груз «200»
Инф. «ФАКТОВ»

За март 2019 года боевики на Донбассе понесли значительные потери. Было уничтожено 56 оккупантов, еще 85 получили ранения различной степени тяжести. Ранее сообщалось о гибели наемника из батальона российского писателя Захара Прилепина Александра Крикуненко, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). По его информации, небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство), 16 получили ранения.

«Данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из России предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым „призывом на военную службу по контракту“ и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики», — сообщает Анатолий Штефан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 марта в районе проведения операции Объединенных сил были ранены два украинских военных, которые отразили атаки боевиков и не дали им продвинуться ближе к опорным пунктам ВСУ. В результате умелых действий наших бойцов было ликвидировано два террориста, шесть получили ранения.

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