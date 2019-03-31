Бойцы ВСУ дали жесткий отпор ДРГ противника: боевики понесли потери

Украина

Накануне президентских выборов, в субботу, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил были ранены два украинских военных, которые отразили атаки боевиков и не дали им продвинуться ближе к опорным пунктам ВСУ. В результате умелых действий наших бойцов было ликвидировано два террориста, шесть получили ранения.

Ранее сообщалось, что бойцы 54-й отдельной механизированной бригады при поддержке боевой группы К-2 уничтожили позицию боевиков в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

По словам представителя Минобороны, боевики, стремясь улучшить свое тактическое положение, в субботу около 10:30 пытались приблизиться к одному из взводных опорных пунктов бригады ВСУ, защищающей Авдеевку.

Стрелок Дмитрий Соколовский вовремя заметил перемещения противника в полосе обеспечения и вместе с товарищами открыл заградительный огонь по вражеской пехоте. Враг был вынужден отступить, прикрывая свой отход огнем из стрелкового оружия. Одна из пуль ранила нашего защитника.

Дмитрию своевременно оказали медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

Вечером того же дня под прикрытием минометного огня, диверсионно-разведывательная группа противника попыталась выйти во фланг подразделения бригады ВСУ, которая защищает Луганскую область.

Около 21:40 попытку выдвижения ДРГ вовремя заметил командир боевой машины сержант Эдуард Чумак, который находился на взводном опорном пункте. Доложив об этом командиру подразделения, сержант открыл огонь по врагу, отсекая его от наших позиций.

Вражеская ДРГ была вынуждена отступить под прикрытием огня минометов калибра 82 мм. Одна из мин разорвалась неподалеку Эдуарда, в результате чего наш защитник получил осколочное ранение.

Чумаку оказали первую помощь и госпитализировали.

По словам представителя минобороны, жизням наших защитников ничто не угрожает.

«За мужество и бдительность солдат Дмитрий Соколовский и сержант Эдуард Чумак будут представлены к награждению», — сообщили в ведомстве.

О потерях боевиков 30 марта в Facebookнаписал офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

«По данным разведки, 30 марта огнем двух оккупантов было уничтожено, шесть — ранены. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Вместе победим! Слава Украине!», — пишет Штирлиц.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали об операции по уничтожению командного пункта боевиков на Донбассе, который те обустроили на окраине заброшенного небольшого поселка, из которого выгнали всех местных жителей.

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