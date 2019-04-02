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Генерал назвал условие, при котором Путин может решиться на масштабное вторжение в Украину
Пока что вероятность полномасштабного вторжения российских войск в Украину минимальна, однако если в стране начнутся волнения, Кремль может вмешаться, чтобы еще больше раскачать ситуацию.
Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. «Путину каждый день докладывают о потерях в живой силе и потерях военной техники на Донбассе. Это становится для хозяина Кремля все дороже. Ведь Путин хочет контролировать ситуацию не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в Венесуэле. А ресурсы у них все-таки ограниченные», — отметил он и добавил, что на украинском направлении Россия больше будет вести информационную войну.
В то же время, по его словам, возможности для вторжения в нашу страну у России есть. «Украина сейчас в кольце. Возле наших границ сосредоточилось до 250 тысяч российских солдат», — отметил генерал и напомнил, что в еще 2017 году российские войска под видом проведения учений вошли в Беларусь, но и до сих пор не только находятся там, но и наращивают свою численность. По его словам, опасным для нас является и приднестровское направление, и аннексированный Крым.
«Но я еще раз повторюсь: Путин пока не решается напасть. Он понимает, что у них могут быть большие потери, что вызовет недовольство в России. Но они будут искать поводы, чтобы вмешаться. Начнутся какие-нибудь волнения в Украине, например, третий Майдан, — и они этим воспользуются, чтобы еще больше расшатать ситуацию», — считает Игорь Романенко.
По его словам, Кремль будет действовать и через своих агентов в Украине, которых достаточно у нас в стране. «Но ставка будет на пятую колонну, на информационную войну, которая для России была успешной, когда они захватывали Крым», — добавил генерал-лейтенант.
Полный текст интервью генерала Игоря Романенко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путин может вмешаться, если в Украине начнется третий Майдан».
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