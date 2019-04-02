Мусульмане отмечают важное событие: что принято делать в ночь Исра и Мирадж

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О чудесном ночном путешествии пророка Мухаммеда, его вознесении на небо и возвращении на землю сказано в Коране. И все мусульманские ученые подтвердили, что это путешествие посланник Аллаха совершил телом и душой наяву, а не во сне.

Исра и Мирадж — путешествие и вознесение — произошло в ночь на 27 число месяца раджаб 621 года по мусульманскому календарю. Пророк Мухаммед прошел семь небес, увидел небесную Каабу, рай для праведников и ад, где терпели муки грешники.

В раю пророку показали множество чудес: необыкновенную реку: из одного источника, не смешиваясь между собой, вытекали вода, молоко, вино и мед; нестареющих гурий — чернооких черноволосых красавиц, предназначенных в жены мужчинам, попавшим в рай; а также семь дворцов из жемчуга и рубина — для тех, кто помог слепому пройти семь шагов, держа его за руку…

В аду пророк увидел людей, распространяющих зло и обман — их рты разрезались огненными ножницами; людей, которые отказались от выплаты обязательной милостыни — они почти полностью обнаженными бродили в растерянности, не имея пристанища. Показали Мухаммеду и прелюбодеев — эти старались получить тухлое, гнилое мясо вместо свежего продукта, так же, как в этом мире предпочли запретное дозволенному. Увидел посланник и тех, кто пил отвратительнейшую жидкость — это было наказание за употребление спиртных напитков. Были там и люди, головы которых сначала раскалывались, а потом восстанавливали прежний вид — это те, кто не соблюдал намаз…

Затем Мухаммед оказался перед престолом Аллаха, который говорил с ним через завесу. После этого пророк был возвращен на землю с заповедью Аллаха для мусульман совершать намаз пять раз в день (каждого, кто выполняет этот завет, ждет такое вознаграждение, какое он получил бы, совершая 50 намазов в день).

Когда же пророк вернулся из странствий, обнаружилось, что на земле прошло буквально одно мгновенье: постель, которую он покинул перед путешествием, еще не успела остыть.

В эту ночь вместо сна принято читать Коран, молиться и вспоминать предание о чудесах, увиденных пророком во время путешествия. А пост, который соблюдают верующие в ночь Исра и Мирадж, в ритуальном отношении приравнивается к ста ночам поста.

Как совершаются намазы в священную ночь Баарат, читайте здесь.

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