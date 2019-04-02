Украина

Избирателей, голосующих не по месту жительства, предупредили о возможных проблемах 21 апреля

Затягивание с объявлением результатов выборов-2019 может спровоцировать сокращение количества тех граждан Украины, которые придут на избирательные участки 21 апреля, ведь граждане, проживающие не по месту регистрации, просто не успеют изменить место голосования. Об этом в эфире «Громадського» заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Потому что по факту второго тура юридически не существует до завершения всех процедур первого», — пояснила она.

Затягивание же с объявлением результатов голосования может привести к тому, что для изменения места временного голосования может остаться только пять дней, хотя перед первым туром было 65 дней.

«А это 316 тысяч, из которых большое количество переселенцев, проживающих не по месту регистрации, — они все просто не успеют быть включенными в процесс», — добавила она.

Напомним, явка в первом туре на выборах 2019 составила 63,52%. Всего в голосовании приняли участие 18,82 млн человек.

Ранее замминистра по вопросам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука озвучил риски возможного неучастия в выборах переселенцев с Донбасса.

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