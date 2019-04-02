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Украина

Тимошенко заявила, кого поддержит во втором туре и будет ли оспаривать результаты выборов

12:50 2 апреля 2019 2082
Юлия Тимошенко
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила c заявлением о результатах первого тура выборов президента Украины, в которых она занимает третью позицию, и не выходит во второй тур.

Во вторник, 2 апреля, Тимошенко дала пресс-конференцию, на которой обвинила нынешнюю власть в фальсификациях на выборах, однако подчеркнула, что не будет оспаривать результаты первого тура через суд.

Кроме того, народный депутат отметила, что не будет призывать своих сторонников выходить на улицы и протестовать.

Политик также обратилась к своим избирателям и подчеркнула, что рассчитывает на их голоса на парламентских выборах осенью 2019 года.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. Согласно подсчету 98,75% первое место занимает комик Владимир Зеленский с результатом 30,23%. Во второй тур также проходит действующий президент Петр Порошенко с показателем 15,91%.
По словам Тимошенко, ни один из кандидатов не сможет справится с тяжелой ситуацией в стране и она не призвала голосовать за кого-либо во втором туре.

Прогнозы на второй тур читайте в интервью аналитика Игара Тышкевича «ФАКТАМ» Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским.

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