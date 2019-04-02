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Украина

Обработаны 99% голосов: сколько набрали Порошенко, Зеленский и Тимошенко

13:23 2 апреля 2019 915
ЦИК
Инф. «ФАКТОВ»

По итогам первого тура президентских выборов, который прошел в Украине в воскресенье, 31 марта, Центральная избирательная комиссии обработала уже 99% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК.

Согласно подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,23% украинцев. За Петра Порошенко проголосовали 15,91% избирателей, за Юлию Тимошенко — 13,39%.

Следующими идут Юрий Бойко (11,69%), Анатолий Гриценко (6,92%) и Игорь Смешко (6,03%).

Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 2 апреля, лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко, которая по результатам первого тура заняла третью позицию, дала пресс-конференцию, на которой обвинила нынешнюю власть в фальсификациях на выборах, однако подчеркнула, что не будет оспаривать результаты первого тура через суд. Кроме того, народный депутат отметила, что не будет призывать своих сторонников выходить на улицы и протестовать.

Прогнозы на второй тур выборов в интервью «ФАКТАМ» дал аналитик Игар Тышкевич: «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».

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