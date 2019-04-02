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Генерал оценил перспективы мирных переговоров с Россией по Донбассу
Россия не выполняет фактически никаких обязательств, взятых на себя после подписания мирных договоренностей.
С таким заявлением выступил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью «ФАКТАМ».
«Я бы не стал доверять России. Они не выполняют почти никаких соглашений», — сказал он.
Генерал подчеркнул, что общается со своими однокашниками, которые сейчас находятся в России в ранге генералов. «Говорят мне: вот было бы хорошо создать совместные силы ПВО — Украины и России. Но я-то знаю, их только пусти к нам. Потом не выгонишь. Точно так же, как это произошло в Беларуси», — говорит Игорь Романенко.
Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ранее заявил о намерениях договариваться с Россией по поводу войны на Донбассе. После оглашения экзит-полов Зеленский подчеркнул, что в случае победы на выборах обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос освобождения оккупированных украинских территорий, на что в Кремле ответили: «Россия не оккупировала никаких украинских территорий».
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