Порошенко о поражении Тимошенко: "Должна привыкнуть"

Политика

Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок и вместе с шоуменом Владимиром Зеленским будет бороться за президентское кресло во втором туре выборов, назвал поражение лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко трагедией и посоветовал ей смириться и работать в парламенте.

«Я считаю, что на сегодняшний день я не должен комментировать трагедию Юлии Владимировны. Я думаю, что она должна с этим смириться, привыкнуть… слушайте, она является хорошим политическим лидером. У нее есть фракция в парламенте, пускай работает», — сказал Порошенко.

Центральная избирательная комиссия на 12 часов 2 апреля обработала уже 99% протоколов с результатами голосования на выборах президента 31 марта по Украине.

Согласно подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,23% украинцев. За Петра Порошенко проголосовали 15,91% избирателей, за Юлию Тимошенко — 13,39%.

Следующими идут Юрий Бойко (11,69%), Анатолий Гриценко (6,92%) и Игорь Смешко (6,03%).

Напомним, 2 апреля, лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко, которая по результатам первого тура заняла третью позицию, дала пресс-конференцию, на которой обвинила нынешнюю власть в фальсификациях на выборах, однако подчеркнула, что не будет оспаривать результаты первого тура через суд. Кроме того, Тимошенко отметила, что не будет призывать своих сторонников выходить на улицы и протестовать.

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