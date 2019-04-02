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В России в военной академии прозвучал взрыв: есть пострадавшие
В России на территории Военно-космической академии имени Можайского (Петербург) произошел взрыв. Пострадали четыре человека. Ранее сообщалось, что в Ингушетии (Россия) произошло ДТП с участием военной техники — водитель принадлежащего Минобороны РФ «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего с платформы упала самоходная гаубица 2С7 «Пион».
Как сообщает «Лентач», в здании академии из-за обрушения лестничного пролета остаются заблокированными 15 человек. На месте работают ФСБ, Следственный комитет и прокуратура РФ. Российские массмедиа сообщают о возможной детонации боеприпаса. Также известно, что взрыв произошел на втором этаже учебного корпуса во время занятий.
«В это же время (когда в Пушкине рванула бутылка на занятиях микробиологов) началась эвакуация с третьего этажа военно-космической академии имени Можайского на Ждановской набережной, 15.
В 13:56 на пятом факультете (метеорологи, радиотехники) произошел взрыв. Там обнаружили мину, попытались перенести в безопасное место, — не вышло. Из-за взрыва рухнула лестница со второго на третий этаж, площадь обрушения — два метра. На месте работают все экстренные службы, ОМОН, только от МЧС — 15 расчетов. Четверо пострадавших, двое из них госпитализированы", — сообщает МЭШ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России у вертолета с пассажирами во время жесткой посадки отвалился хвост.
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