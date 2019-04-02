Происшествия

Ездит по встречке: водителя киевской маршрутки поймали на грубом нарушении ПДД (видео)

В сети опубликовали видео, снятое пассажиром киевской маршрутки, которая выехала на встречную полосу движения. Инцидент произошел в Киеве на маршруте № 408. Этот маршрут осуществляет перевозки между киевскими массивами Новобеличи и Борщаговка.

«Ничего такого, просто моя маршрутка #408 едет по встречке. Спасибо за внимание», — написал автор видео.

Как писали «ФАКТЫ», 2 апреля в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и двух микроавтобусов погиб человек. Авария произошла возле села Удобное Белгород-Днестровского района. Так, в направлении Одессы двигались грузовой автомобиль Ford Transit и маршрутное такси сообщением Белгород-Днестровский — Одесса.

Во встречном направлении ехал грузовой автомобиль Mercedes Sprinter, водитель которого, не справившись с управлением, выскочил на встречную полосу. Там микроавтобус столкнулся с Ford Transit.

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