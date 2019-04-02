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Мир

Взрыв в военной академии в России: подробности и имена пострадавших

15:55 2 апреля 2019 156
академия им. Можайского в Санкт-Петербурге
Инф. «ФАКТОВ»

В результате взрыва на территории Военно-космической академии имени Можайского в российском Санкт-Петербурге, четыре человека получили травмы. Их жизни ничего не угрожает. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что взорвался неустановленный безоболочный предмет, а не взрывное устройство.

По информации Телеграм-канала «Mash на Мойке», среди пострадавших есть женщина. Это старший лейтенант Головачева Валентина Геннадьевна.

Также пострадали:

- полковник Курдай Николай Владимирович — заместитель начальника 102-й кафедры;
- полковник Закиров Рифат Фоатович — старший преподаватель, начальник 101-й кафедры;
- майор Тонышев Андрей Юрьевич — старший бортовой оператор, 441-я лаборатория.

Из четырех пострадавших у троих легкие травмы, у одного — тяжелая.

Напомним, по данным Телеграм-канала Mash, 2 апреля в 13:56 на пятом факультете военно-космической академии в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Там обнаружили мину, попытались перенести в безопасное место, но не получилось. Из-за взрыва рухнула лестница со второго на третий этаж, площадь обрушения — два метра. На месте работают все экстренные службы, ОМОН, МЧС — 15 расчетов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другх ЧП в России. На Ямале у вертолета с пассажирами во время жесткой посадки отвалился хвост. А в Ингушетии произошло ДТП с участием военной техники. Водитель принадлежащего Минобороны «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего с платформы упала самоходная гаубица 2С7 «Пион». После падения она перевернулась.

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