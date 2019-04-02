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Взрыв в военной академии в России: подробности и имена пострадавших

В результате взрыва на территории Военно-космической академии имени Можайского в российском Санкт-Петербурге, четыре человека получили травмы. Их жизни ничего не угрожает. Об этом заявили в Минобороны РФ.



В ведомстве уточнили, что взорвался неустановленный безоболочный предмет, а не взрывное устройство.

По информации Телеграм-канала «Mash на Мойке», среди пострадавших есть женщина. Это старший лейтенант Головачева Валентина Геннадьевна.

Также пострадали:



- полковник Курдай Николай Владимирович — заместитель начальника 102-й кафедры;

- полковник Закиров Рифат Фоатович — старший преподаватель, начальник 101-й кафедры;

- майор Тонышев Андрей Юрьевич — старший бортовой оператор, 441-я лаборатория.



Из четырех пострадавших у троих легкие травмы, у одного — тяжелая.

Напомним, по данным Телеграм-канала Mash, 2 апреля в 13:56 на пятом факультете военно-космической академии в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Там обнаружили мину, попытались перенести в безопасное место, но не получилось. Из-за взрыва рухнула лестница со второго на третий этаж, площадь обрушения — два метра. На месте работают все экстренные службы, ОМОН, МЧС — 15 расчетов.

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