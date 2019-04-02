Ни капли сожаления: осужденный в Украине «ихтамнет» отличился циничным заявлением о войне

Украина

Осужденный в Украине по статье о терроризме россиянин Алексей Седиков, воевавший на стороне боевиков на Донбассе и обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гуманитарном обмене, заявил, что его «в Украине нет».

Об этом, в частности, он заявил во время беседы с журналисткой Викторией Ивлевой для «Новой газеты». Отвечая на вопрос, понимает ли он, что находился с оружием в руках на территории другой страны, Седиков заявил: «На какой чужой территории?» А потом, не сожалея о случившемся, повторил месседжи росспропаганды о том, что Украина уничтожает мирных жителей, которые «больше не хотели жить в этой стране».

В то же время Седиков, отбывающий срок в Бучанской колонии (Киевская область), то ли не понимает или не хочет понимать, то ли считает нормальным, что Россия, никак не пытающаяся вернуть его домой, практически его бросила. «Вы понимаете, что меня здесь нет… Ну меня же сюда никто не посылал», — заявил он

При этом россиянин, считающий, что все договоренности нарушает именно Украина, а не президент России Владимир Путин, говорит, что его мало волнует собственная жизнь. «Что мне моя жизнь! Придет время, захотят меня поменять — поменяют, не захотят — значит, я буду ждать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине российскому наемнику Седикову, который из-за ранения рисковал потерять ногу, сделали сложную операцию.

Фото: Виктория Ивлева, для «Новой газеты».



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