Поезд Мукачево – Кошице запустили в тестовом режиме (фото)

Общество

В июне 2019 года будет запущено регулярное пассажирское сообщение между словацким городом Кошице и украинским Мукачево. Во вторник, 2 апреля, в Мукачево прибыл рельсовый автобус из Кошице, совершивший тестовый рейс. Ранее сообщалось об изменении таможенного и паспортного контроля для пассажиров поезда Киев-Варшава.

Как сообщают в «Укрзалізниці», с украинского вокзала до Словакии можно будет доехать за четыре часа. Рельсовый автобус будет следовать по маршруту Кошице — Чиерна над Тисой — Чоп — Мукачево".

Решение о запуске маршрута между двумя странами приняли в феврале 2019 года. Во время переговоров с участием менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку «Укрзалізниця» не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пасхальные и майские праздники «Укрзалізниця» назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс.



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