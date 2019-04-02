26.91 / 27.20 30.11 / 30.60
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Поезд Мукачево – Кошице запустили в тестовом режиме (фото)

16:21 2 апреля 2019 13
Поезд Кошице-Мукачево
Инф. «ФАКТОВ»

В июне 2019 года будет запущено регулярное пассажирское сообщение между словацким городом Кошице и украинским Мукачево. Во вторник, 2 апреля, в Мукачево прибыл рельсовый автобус из Кошице, совершивший тестовый рейс. Ранее сообщалось об изменении таможенного и паспортного контроля для пассажиров поезда Киев-Варшава.

Как сообщают в «Укрзалізниці», с украинского вокзала до Словакии можно будет доехать за четыре часа. Рельсовый автобус будет следовать по маршруту Кошице — Чиерна над Тисой — Чоп — Мукачево".

Решение о запуске маршрута между двумя странами приняли в феврале 2019 года. Во время переговоров с участием менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии было решено, что перевозки будут осуществляться подвижным составом словацкой стороны, поскольку «Укрзалізниця» не эксплуатирует пассажирский подвижной состав для колеи шириной 1435 мм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пасхальные и майские праздники «Укрзалізниця» назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Киев
+8

Ветер: 5 м/с  В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины