Украина

Для пассажиров поезда Киев – Варшава изменят пограничный и таможенный контроль: что нужно знать

С пятницы, 5 апреля, пограничный и таможенный контроль в поезде № 67/68 Киев — Варшава вместо станции Ягодин будет проходить на станции Киев-Пассажирский. Ранее пассажиров предупреждали о переходе Украины на летнее время.

Как сообщают в «Укрзалізниці», пассажиры должны занять свои места в поезде не позднее, чем за 25 минут до его отправления со станции Киев-Пассажирский. Контроль будет проходить на станции в обоих направлениях. В связи с нововведениями, частично изменится и график курсирования этого поезда: с 5 апреля из Киева и с 4 апреля — из Варшавы.

Так, в билетах пассажиров поезда № 67/68 Киев — Варшава со станции Киев-Пассажирский будет указано время отправления 18:48 (вместо 19:13 по расписанию). Именно к этому времени все пассажиры должны будут пройти таможенный контроль, который осуществляют сотрудники Государственной фискальной службы в вестибюле вокзала Киев-Пассажирский на выходе к перрону первой колеи. Таможенники проверят наличие билетов, паспортов, осмотрят багаж пассажиров.

После прохождения таможенного контроля пассажирам будет разрешено пройти на перрон и занять свои места в поезде. Те, кто не осуществит посадку до18:45, в поезд № 67/68 Киев — Варшава не будут допускаться.

Пограничный контроль будет осуществляться непосредственно в вагонах, на это предусмотрено технологическое время — 25 минут — до отправления поезда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевская городская электричка с 31 марта перешла на новый график в связи с переходом на летнее время.

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