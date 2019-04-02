"Укрзалізниця" назначила на праздники 41 дополнительный рейс: названы направления

Украина

На пасхальные и майские праздники «Укрзалізниця» назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс. Ранее сообщалось об изменениях в таможенном и пограничном контроле для пассажиров поезда Киев-Варшава.

Так, поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 26, 27 апреля, 1 и 5 мая: отправление из Киева в 7:42 и прибытие во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева — в 6:17, прибытие в Ковель — в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 162/161 Киев — Николаев будет курсировать 1 и 5 мая. Отправление из Киева — в 14:35, прибытие в Николаев — в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев — в 12:28.

Поезд № 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35, прибытие в Одессу — в 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы — в 11:08 и прибытие в столицу — в 20:31.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Укрзалізниця» напоминала, что время отправления и прибытия поездов в билетах на 31 марта указывается уже с учетом перевода стрелок. График движения откорректирован как для междугородних пассажирских, так и для пригородных поездов. Все изменения были заблаговременно согласованы с администрациями железных дорог соседних стран. В аэропортах график вылетов и прилетов был аналогично составлен с учетом того факта, что стрелки часов переводятся в 3.00 31 марта.

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