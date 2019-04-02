Происшествия

ЧП в «Борисполе»: в багаже у иностранца обнаружили радиоактивный предмет

В международном аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров авиарейса «Киев-Вена» при проверке одного из иностранцев сработала система радиационного контроля «Янтарь». Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, 31 марта в аэропорту «Борисполь» возобновил работу терминал F.

В ходе детального осмотра вещей 43-летнего гражданина Австрии пограничники обнаружили корабельные часы, уровень гамма излучения которых превышал допустимую норму более чем в 10 раз.

По словам мужчины, он приобрел опасные часы на одном из рынков Киева и планировал оригинальную покупку использовать в бытовых целях. О том, что часы опасны и могут представлять угрозу для здоровья, иностранец якобы даже и не подозревал.

Пограничники опасный предмет изъяли и передали компетентным органам.

Как сообщали «ФАКТЫ», скандальная певица MARUV, которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, в конце марта стала жертвой злоумышленников в Международном аэропорту «Борисполь». По ее словам, у нее украли украшения и распотрошили ее чемодан.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter