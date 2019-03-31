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В аэропорту "Борисполь" возобновил работу терминал F
В воскресенье, 31 марта, в аэропорту «Борисполь» возобновил работу терминал F, не работавший последние пять лет.
«Сегодня международный аэропорт „Борисполь“ начал эксплуатацию терминала F в тестовом режиме. Вместе с персоналом аэропорта приветствуют первых пассажиров терминала и обслуживают его первые рейсы и пограничники», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Как сообщили в ведомстве, уже сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили один авиарейс на прилет и пять — на вылет. Кроме того пограничники обеспечили надлежащее оформление 200 граждан, прибывших в Украину, и 720 граждан, которые уже выбыли из нее.
Всего в обновленном терминале работает 44 военнослужащих Госпогранслужбы.
К концу дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5000 пассажиров.
В настоящее время терминал F в рамках пограничных процедур работает в штатном режиме, уточнили в ведомстве.
Напомним, на первом этаже терминала размещены стойки регистрации, авиакассы, паспортный и таможенный контроль для прилетевших пассажиров, выдача багажа. На втором — зоны контроля авиационной безопасности, таможенного и паспортного контроля вылетающих пассажиров, зал ожидания вылета и выходы на посадку. Но телетрапы в терминале не предусмотрены. Пассажиры будут доставляться к самолету или на автобусах, или идти пешком.
До терминала F можно будет добраться не только автобусом, но и поездом «Киев Борисполь Экспресс», чья остановка расположена рядом с терминалом D: между терминалами каждые полчаса будет курсировать бесплатный автобус-шаттл.
Как сообщали «ФАКТЫ», международный аэропорт Борисполь в ежегодном рейтинге лучших аэропортов Восточной Европы занял третье место. Специалисты Международной организации Skytrax оценивали эффективность работы воздушных гаваней и отзывы пассажиров со всего мира. Возглавил рейтинг в Восточной Европе аэропорт Будапешт, на втором месте — Таллинн. После Борисполя идут Бухарест и Белград.
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