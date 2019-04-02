Где в Киеве отключат воду 2–5 апреля: адреса

Украина

Благодаря весенней погоде активизировались ремонтно-профилактические работы на водопроводных сетях. Плановые ремонты проводятся «Киевводоканалом» с целью сделать системы более надежными. В этот период в некоторых домах перекрывают краны, поэтому следует заранее позаботиться о запасах воды. Временно воды не будет по адресам:

2 апреля

- до 20:00 — на бульваре Шамо, 10, 12, 14, 16, 20 (Днепровский район);

3 апреля

- с 21:00 до 7:00 4 апреля — улица Энтузиастов, 7/3, 7/4, 9/2, 11/3, 13а, 13б, бульвар Шамо, 18/2 (Днепровский район);

- с 9:30 до 24:00 — улица Сошенко, 3, 8, 10а, 10б, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 18/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б, 46 (Подольский район);

- с 9:30 до 24:00 — улицы Ушинского, 1, 3, 3а, 4, 7, 11, Антонова, 10, 14, 20 (Соломенский район);

4 апреля

- с 8:00 до 20:00 — все дома по улице Новополевой — от улицы Героев Севастополя до пересечения с улицей Чернышевского (Соломенский район);

- с 8:00 до 6:00 5 апреля — улица Подлесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Святошинский район);

5 апреля

- с 8:30 до 22:00 — улица Ушинского, 16, 18 (Соломенский район).

Как сообщает диспетчерская служба «Киевводоканала», по состоянию на 16:00 2 апреля в связи с повреждением на трубопроводах в ряде столичных домов на четырех улицах перекрыта вода. Аварийные бригады работают на участках порывов и должны закончить ремонт в течение суток. Временно воды нет по адресам:

- улицы Дмитриевская, 2 (Шевченковский район), Олеся Гончара, 75, 77, 79, 82, 84, 86а, 86б, 88а, 88б, 90/92, 96;

- улицы Симиренко, 12а, 14а, 14б, 14/9, Григоровича-Барского 3, 7, 7а (Святошинский район);

Уточнить сроки устранения повреждений можно по телефонам диспетчерской службы: 15−81, (044) 200−73−01.

Напомним, что в «Киевводоканале» контролируют стоки воды и просят жителей города сообщать о работе «черных» пунктов и недобросовестных ассенизаторах. Сигнализировать можно на почту водоканала [email protected], через страницу Facebook, по телефону диспетчерской службы (044) 200 73 01.

Тем временем специалисты разработали анкету оценки качества работы водоканала. В ней 35 вопросов, на которые горожан просят ответить, оценив в баллах (от 1 до 10) каждый пункт. Опрос проходит анонимно, но контактные данные нужно указать. Мнения и предложения киевлян будут использованы в дальнейшей работе водоканала. Онлайн-анкету можно заполнить по этой ссылке, на сайте (рубрика «Проекты и инициативы»).

В водоканале обращают внимание потребителей на следующее: до четвертого числа каждого месяца показатели водомеров не принимаются, а уже с пятого числа и до конца месяца их можно передавать. На основании этих данных формируются платежи за централизованное водоснабжение и водоотвод. Показания можно передавать несколькими способами: через личный кабинет на сайте водоканала, при помощи мобильных приложений Viber и Telegram, записать в графе квитанции при оплате, в центрах коммунального сервиса (ЦКС) и центрах обслуживания потребителей, по телефонам контакт-центра: (044) 202−02−02 и ЦКС (044) 247−40−40.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, по каким адресам в Киеве со 2 по 7 апреля будут работать продуктовые ярмарки.

«ФАКТЫ» также писали о том, где в столице в апреле будут перекрыты дороги, мосты и изменены маршруты пассажирского транспорта.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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