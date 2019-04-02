Стартовал масштабный марафон Autism Friendly Space (фото, видео)

Украина

Во Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма, который отмечают 2 апреля, в Украине стартовал масштабный марафон Autism Friendly Space (AFS). С его помощью инициатор акции — Ассоциация Child.ua во главе с Евгенией Тимошенко хочет изменить отношение украинского общества к людям с аутизмом, создавая для них дружественное пространство.

И первые шаги на пути к цели уже сделаны. В кинотеатре «Оскар», расположенном, в ТРЦ Smart Plaza, состоялся специальный сеанс для людей с аутизмом. Здесь для них были созданы комфортные условия: приглушенные световые и звуковые эффекты, ведь люди с аутизмом особенно чувствительны к яркому свету и громким звукам. Стоит отметить, что и детям, и мамам было интересно и комфортно, что было видно по их улыбкам. Такие показы организаторы марафона планируют сделать регулярными. К акции присоединился и кинотеатр «Оскар», который раз в месяц будет приглашать детей на специальные сеансы.

«Мы планируем кардинально изменить ситуацию в Украине. Сейчас запускаем масштабную образовательно-информационную кампанию: ведем переговоры с кинотеатрами, супермаркетами, торговым и развлекательными центрами и предлагаем их сотрудникам пройти наши тренинги, чтобы они могли толерантно реагировать и помогать людям с аутизмом. Мы хотим создать как можно больше дружественных мест для досуга для людей с аутизмом. Кроме световых и звуковых эффектов будем создавать специальные комнаты отдыха, чтобы ребенок мог успокоиться, отдохнуть», — сказала глава Ассоциации Евгения Тимошенко.

Перед первым специальным сеансом показали социальный ролик с участием известных украинских артистов — Светланы Тарабаровой, Артема Гагарина Nikita Lomakin, Марты Адамчук, Милы Еремеевой, Евгения Хмары и Андриса Капиньша. Звезды не просто присоединились к марафону, они выступили в поддержку людей с аутизмом, активно обсуждая на своих страницах в соцсетях проблему аутизма и способы ее решения. Этот ролик будет транслироваться в кинотеатрах «Оскар» и «Синема-сити».

«Каждый ребенок имеет право на счастье. Дети с аутизмом — это обычные дети, которым нужны позитивные эмоции и социализация. Среди них много талантливых художников, музыкантов, математиков. Очень неприятно, когда в магазине продавец делает замечание маме, говоря, что ее ребенок не воспитан. Человек просто не знает, что к детям с расстройством аутистического спектра (РАС. — Авт.) необходимо особое отношение. Мы, как публичные люди, с помощью разных средств коммуникации просто обязаны информировать о проблемах аутизма», — говорит Андрис Капиньш.

В рамках акции также организовали тематическую выставку «Открой свое сердце для дружбы», которая продолжит свою работу в колонном зале КГГА. Здесь 5 апреля пройдет сеанс «музыкотерапии» от известного пианиста Евгения Хмары.

«Мои концерты — это то, что так любят особенные дети. Конечно, кроме музыки и других видов реабилитации им необходимо приспособленное пространство и особенные условия, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно. Инициатива AFS является значимым вкладом в формирование культуры толерантности и уважения к людям с аутизмом в Украине», — считает Евгений Хмара.

Проблема аутизма в нашей стране особо актуальна как раз из-за отсутствия необходимой информации и культуры отношений с такими людьми. Пока мировая медицина не нашла решения этой проблемы, единственный выход — социализация таких людей. Они могут быть успешными и счастливыми, только нужно создать для этого комфортную среду.

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