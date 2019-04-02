Происшествия

Пожар в порту под Одессой: второй за последние четыре дня (фото)

Во вторник, 2 апреля, в морском торговом порту «Черноморск» (Одесская область) произошел пожар. Водители и пассажиры авто, проезжающих через понтонный мост на Сухом лимане, не только наблюдали, а и фиксировали на фото и видео зловещие клубы дыма, грозившими, как казалось всем, серьезными последствиями. Ранее спасатели озвучили шокирующую информацию о пожарах 1 апреля.

— Действительно, распространение открытого пламени в данном конкретном месте — на территории серного комплекса морского порта — могло иметь абсолютно предсказуемые последствия, — подтвердили в 22 -й Государственной пожарно-спасательной части регионального главка ГСЧС. — Не напрасно пожару присвоили самый высокий ранг.

Благодаря скоординированным и оперативным действиям спасателей удалось остановить распространение огня на серу. Для этого профессионалам понадобилось чуть более получаса. Помогло спасти ситуацию и то, что расстояние до груза было значительным.

Здания не повреждены, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Следует заметить, что за последние четыре дня это уже второй серьезный пожар. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в порту под Одессой прогремел взрыв.





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