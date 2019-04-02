Не давали списывать: в Запорожье жестоко избили студентов медколледжа

Происшествия

В Запорожье две студентки медицинского колледжа заказали избиение сокурсника за то, что тот не помогал им с учебой и не давал списывать. Об этом сообщил известный активист Андрей Чечель в Facebook.

«Банальный отказ студента давать списывать, стал причиной для девушек к заказу его избиения при котором пострадал еще один студент», — написал он.

По его словам, инцидент произошел 27 марта на территории Медицинского колледжа по ул. Космическая 2-в.

«Во время перерыва несколько неизвестных напали на 16-летнего студента, а когда другой студент пытался разнять схватку, нападающие напали и на него. По факту имеем двое пострадавших 16-летних студента, которые получили травмы различной тяжести и госпитализированы. Такие травмы, которые могли привести к летальному исходу (черепно-мозговые травмы, травма шеи, …). Подросткам была предоставлена скорая медицинская помощь», — сообщил он.

По его словам, избитые подростки были отправлены в райотдел для написания заявления, а не была вызвана полиция на место преступления.

«Я так думаю, что это из-за того чтобы не создавать негативные статистические проблемы для данного учебного заведения», — написал Чечель.

Как писали «ФАКТЫ», две недели назад в Мариуполе ученики 5 класса избили одноклассника. Мальчик с сотрясением мозга оказался в нейрохирургическом отделении больницы.

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