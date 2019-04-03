Происшествия

В центре Киева устроили стрельбу в жилом доме: подробности смертельного ЧП и фото

В Киеве 2 апреля в Печерском районе в результате стрельбы погиб человек. Инцидент произошел около 20:00 на улице Круглоуниверситетской, 7.

Так, между владельцами был давний спор и судебные тяжбы. Вечером один из них задумал решить проблему силовым путем и приехал с «группой поддержки». Тот владелец жилья, который находился внутри, открыл огонь в выбивших дверь, сообщает OBOZREVATEL.

58-летний мужчина стрелял из турецкого ружья Kral Arms Tactical. Пострадавшего спасти не удалось. Его задержали.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Полтаве на улице Гагарина мужчина открыл огонь из пистолета возле остановки общественного транспорта. Тогда между мужчинами возник конфликт, когда они ехали в общественном транспорте. Он продолжился и после того, как они покинули маршрутку.

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