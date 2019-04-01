В Полтаве мужчина устроил стрельбу посреди улицы

Происшествия

В Полтаве на улице Гагарина мужчина открыл огонь из пистолета возле остановки общественного транспорта. Ранее сообщалось о стрельбе в центре Харькова — в «разборках» принимали участие трое мужчин и девушка.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Полтавской области, драка возникла возле остановки «Н.Сотни». Полицейские, прибывшие по вызову, пресекли драку и установили стрелявшего. «Пистолет, вероятно „Флобер“, с признаками переделки изъят. Пострадавшие, а также владелец пистолета дают объяснений правоохранителям», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, конфликт между мужчинами возник, когда они ехали в общественном транспорте. Он продолжился и после того, как они покинули маршрутку. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева дорожный конфликт закончился стрельбой. Инцидент случился вечером 22 марта в Печерском районе города. При выезде с Парковой дороги на улицу Грушевского столкнулись три автомобиля. Водитель «Мазератти» обстрелял автомобиль «КИА», стрелка разыскивают.

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