Украина

Невозможно поверить: в сети рассказали, кем были погибшие на Донбассе бойцы "Деда" и "Ведьма"

Погибший 2 апреля в ходе обстрелов на Донбассе Александр Милютин был очень хорошим поваром и радовал своих побратимов изысканными блюдами, а погибшая волонтер Яна Червоная была «рускоязычной порохоботкой из Харькова». Об этом пишет боец ВСУ Татьяна Чудновец (позывной «Подоляночка») в Facebook.

«Каждое утро на рассвете я первой снимала пробу с твоих кулинарных трудов. Завтраки у нас были всегда готовы к приходу первых утренних „постовых“ — горячие и вкусные. Тушенка? Нет, фе, какая тушенка. Оливье, плов, тушеное мяско или курочка. Обязательное первое блюдо каждый день. Мы были у тебя избалованные…» — пишет она.

По ее словам, погибшая Яна Червоная также любила готовить и у нее это хорошо получалось.

«Неделю назад я красила тебе волосы. Ты делала ночью бутеры и угощала меня. Я объясняла тебе, где на кухне спрятаны от крыс вкусности, и просила, чтобы ты взяла себе свою порцию», — пишет Чудновец.

По ее словам, позывной «Ведьма», волонтер придумала себе сама.

«Янка называла себя Ведьмой. И погибла как Ведьма — в пламени этой войны. Русскоязычная порохоботка из Харькова. Настоящая женщина-воин», — пишет «Подоляночка».

Как писали «ФАКТЫ», 2 апреля в ходе обстрелов на Донбассе погибли военнослужащие Яна Червоная и Александр Мелютин.

Отметим, что пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма») воевала на Донбассе с сентября 2016 года. Двое детей и муж ждали ее возвращения домой с войны. Она была бойцом батальона «Донбасс-Украина».

Александр Мелютин (позывной «Дед») был родом из Бахмута. На Донбассе он воевал в составе отдельного штурмового батальйона «Донбасс-Украина».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter