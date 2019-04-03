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Невозможно поверить: в сети рассказали, кем были погибшие на Донбассе бойцы "Деда" и "Ведьма"
Погибший 2 апреля в ходе обстрелов на Донбассе Александр Милютин был очень хорошим поваром и радовал своих побратимов изысканными блюдами, а погибшая волонтер Яна Червоная была «рускоязычной порохоботкой из Харькова». Об этом пишет боец ВСУ Татьяна Чудновец (позывной «Подоляночка») в Facebook.
«Каждое утро на рассвете я первой снимала пробу с твоих кулинарных трудов. Завтраки у нас были всегда готовы к приходу первых утренних „постовых“ — горячие и вкусные. Тушенка? Нет, фе, какая тушенка. Оливье, плов, тушеное мяско или курочка. Обязательное первое блюдо каждый день. Мы были у тебя избалованные…» — пишет она.
По ее словам, погибшая Яна Червоная также любила готовить и у нее это хорошо получалось.
«Неделю назад я красила тебе волосы. Ты делала ночью бутеры и угощала меня. Я объясняла тебе, где на кухне спрятаны от крыс вкусности, и просила, чтобы ты взяла себе свою порцию», — пишет Чудновец.
По ее словам, позывной «Ведьма», волонтер придумала себе сама.
«Янка называла себя Ведьмой. И погибла как Ведьма — в пламени этой войны. Русскоязычная порохоботка из Харькова. Настоящая женщина-воин», — пишет «Подоляночка».
Как писали «ФАКТЫ», 2 апреля в ходе обстрелов на Донбассе погибли военнослужащие Яна Червоная и Александр Мелютин.
Отметим, что пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма») воевала на Донбассе с сентября 2016 года. Двое детей и муж ждали ее возвращения домой с войны. Она была бойцом батальона «Донбасс-Украина».
Александр Мелютин (позывной «Дед») был родом из Бахмута. На Донбассе он воевал в составе отдельного штурмового батальйона «Донбасс-Украина».
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