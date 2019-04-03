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В НАТО обнадежили Украину обещаниями помочь приструнить Путина в Керченском проливе
В Вашингтоне министры иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса рассмотрят военные меры реагирования на действия России. Речь пойдет о гарантировании безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море. Ранее сообщалось о прибытии в порт Одессы двух из пяти кораблей НАТО, которые примут участие в маневрах PASSEX по отработке боевого взаимодействия с кораблями ВМС Украины.
Как сообщает «Укринформ», об этом на брифинге заявил постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон. «Это пакет, который предусматривает усиление наблюдения, в том числе включая воздушное наблюдение, а также введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море», — отметила дипломат.
Постпред США также отметила важность гарантий безопасности как для судоходства, так и на суше для стран бассейна — Румынии, Болгарии, Украины и Грузии. Говоря о захваченных в ноябре 2018 года у берегов оккупированного Крыма экипажей кораблей ВМС Украины, Кей Бейли Гатчисон заявила о недопустимости содержания в тюрьме украинских моряков и добавила: «Мы намерены убедится, что у нас есть возможность сдерживать очень агрессивную Россию».
Также во время встречи глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО, которая пройдет в Вашингтоне 3−4 апреля, будет обсуждаться вопрос о нарушении Москвой договора, касающегося сокращения ракет средней и малой дальности, который Россия нарушала в течение пяти лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в порт Одессы должны прибыть эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..