Война на Донбассе обходится России все дороже: генерал раскрыл тактику Путина в Украине

Политика

Война против Украины становится все более тяжелым бременем для России. Об этом заявил «ФАКТАМ» бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко.

«Я считаю, что пока вероятность того, что начнется полномасштабное военное вторжение российских войск в Украину — минимальная. Путину каждый день докладывают о потерях в живой силе и потерях военной техники на Донбассе. Это становится для хозяина Кремля все дороже. Ведь Путин хочет контролировать ситуацию не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в Венесуэле. А ресурсы у них все-таки ограниченные. Поэтому у нас они будут вести больше информационную войну», — завил он.

Более подробно о дальнейшей политике Кремля по отношению к Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: Путин может вмешаться, если в Украине начнется третий Майдан, — генерал.

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