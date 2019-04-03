В центре Киева в отеле нашли мертвую девушку: первые подробности (фото)

Происшествия

В среду, 3 апреля, в номере киевского отеля City Hotel, что на улице Богдана Хмельницкого, 56а, обнаружен труп 19-летней девушки. Личность умершей, которую нашли на кровати одной из комнат, установили. Ранее сообщалось, что в одном из сел Знаменского района Кировоградской области нашли скелет, предположительно, принадлежащий девушке, которая пропала летом 2018 года.

Как сообщает «Информатор», умершая проживала в Мариуполе. В Киеве она работала диджеем в клубе. Ночью 3 апреля она познакомилась с парнем и девушкой, с которыми отправилась в отель.

Сообщается, что, по предварительным данным, следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили. На месте работали экипажи патрульной полиции, а также следственно-оперативные группы Шевченковского района и главного управления Киева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на городском кладбище на улице Академика Павлова обнаружили тело младенца. Ребенок в возрасте до одного месяца был завернут в ткань красного цвета и помещен в черный полиэтиленовый пакете, перевязанный скотчем.



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