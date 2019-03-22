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Тело лежало в пакете: в Харькове нашли мертвого младенца (фото 18+)
В четверг, 21 марта, в Харькове на городском кладбище на улице Академика Павлова обнаружили тело младенца. Об этом сообщили в областном главке полиции.
Умершего мальчика нашел 54-летний житель города во время сбора металлолома на кладбище. В куче мусора он обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца.
Сообщается, что ребенок, возрастом до одного месяца, был завернут в ткань красного цвета, находился в черном полиэтиленовом пакете, перевязанном скотчем.
Тело младенца полицейские направили в морг для установления причины смерти.
Ранее «ФАКТЫ» писали о нескольких подобных инцидентах. В начале марта аналогичные случаи произошли в Голосеевском и Дарницком районах Киева. А в селе под Николаевом женщина, боясь гнева мужа, оставила новорожденного в заброшенном доме на пустыре.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!