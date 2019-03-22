Происшествия

Тело лежало в пакете: в Харькове нашли мертвого младенца (фото 18+)

В четверг, 21 марта, в Харькове на городском кладбище на улице Академика Павлова обнаружили тело младенца. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Умершего мальчика нашел 54-летний житель города во время сбора металлолома на кладбище. В куче мусора он обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца.

Сообщается, что ребенок, возрастом до одного месяца, был завернут в ткань красного цвета, находился в черном полиэтиленовом пакете, перевязанном скотчем.

Тело младенца полицейские направили в морг для установления причины смерти.

Ранее «ФАКТЫ» писали о нескольких подобных инцидентах. В начале марта аналогичные случаи произошли в Голосеевском и Дарницком районах Киева. А в селе под Николаевом женщина, боясь гнева мужа, оставила новорожденного в заброшенном доме на пустыре.

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