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"Батько сидит на двух стульях": Ганапольский рассказал о реальных отношениях Лукашенко с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который, несмотря на поддержку действий России, так и не признал аннексию Крыма, старается в последнее время немного изменить вектор развития своей страны и посматривает не только на Запад, но и в сторону Китая. Об этом в своем блоге на «Эхе Москвы» пишет журналист Матвей Ганапольский.
«Лукашенко, который при власти с 90-х, давно понял, что Россия его сожрёт и сопротивляется, как может — пытается сидеть на двух стульях», — пишет Ганапольский.
Он отмечает, что в аэропорту Минска на каждом углу надписи на китайском. Так президент в поисках экономической альтернативы Москве привечает жителей Поднебесной.
При этом в медиапространстве Минска по Союзному государству, к которому руководство России в последнее время стремится принудить Беларусь, картина немного другая.
«Зайдите на сайты „Союзное государство“, „Информационно-аналитический портал Союзного государства“ или интернет газеты „Союзное Вече“. Там прекрасные заголовки, типа „Лукашенко и Путин поздравили друг друга с днём единения народов“, или „Судьба у наших стран — жить вместе“. Такая вот прекрасная мыльная опера», — отмечает журналист.
В жизни, отмечает Ганапольский, все гораздо прозаичнее: Россия выдаёт Беларуси новый кредит в 600 миллионов долларов. Но Минск, получив эти деньги, сразу отдаст их обратно Москве, в погашение старого же российского долга.
«Но всего этого на прекрасных сказочных сайтах Союзного государства вы не найдёте», — напоминает Ганапольский.
Журналист подчеркивает, что Беларусь — не Россия. У нее нет столько ресурсов. Но существовал миф о «белорусском чуде», которое приписывали Лукашенко.
«… всё рухнуло после знаменитого видео из коровника, когда Лукашенко смотрит на несчастных грязных коров, стоящих в дерьме, кричит, что это „Освенцим“ и требует „Под нож!“. При этом, непонятно — коров пустить под нож, или руководство этого колхоза», — подчеркивает Ганапольский, добавляя, что «Россия вбухивает миллиарды в социалистическую экономику Минска».
А «социалистическая экономика» не развивается — «Белорусь берёт новые 600 миллионов, чтобы погасить старые, устраивает «Освенцим» для коров, а Лукашенко кричит, что «нас не поглотить».
«ФАКТЫ» сообщали о заявлениях Александра Лукашенко поддержать Россию против Украины, если официальный Киев решит разместить на территории страны ракеты средней и меньшей дальности.
А в Беларуси не исключают проведения досрочных президентских выборов, возможный срок — осень 2019 года
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