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Политика

Белорусы откровенно признались, чей Крым (видео)

11:20 19 января 2019   468
опрос в беларуси
Инф. «ФАКТОВ»

В Беларуси опрос прохожих на улицах Минска показал, что большинство из них не поддаются российской пропаганде и прекрасно знают о принадлежности Крыма Украине.

«Ни юридических ни человеческих оснований не было, чтобы объявлять его (Крым) Россией»;
«Крым — это Украина. Потому что это ее неотъемлемая часть… А какие еще другие мысли на этот счет могут быть?»;
«Это Украина. Не должно так быть, чтобы сильное государство взяло и забрало часть у другого»;
«Это Украина. Нынешние споры — это политическая тема».

Напомним, на голосовании в ООН за «крымскую резолюцию» Беларусь выступила в унисон с Россией и другими сателлитами РФ. При этом, по мнению Владимира Горбулина, у Беларуси еще есть возможность стать серьезным элементом геополитики.

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