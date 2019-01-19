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Белорусы откровенно признались, чей Крым (видео)
В Беларуси опрос прохожих на улицах Минска показал, что большинство из них не поддаются российской пропаганде и прекрасно знают о принадлежности Крыма Украине.
«Ни юридических ни человеческих оснований не было, чтобы объявлять его (Крым) Россией»;
«Крым — это Украина. Потому что это ее неотъемлемая часть… А какие еще другие мысли на этот счет могут быть?»;
«Это Украина. Не должно так быть, чтобы сильное государство взяло и забрало часть у другого»;
«Это Украина. Нынешние споры — это политическая тема».
Чый Крым? «Белсат» запытаўся на вуліцах Менску.— Тэлеканал Белсат (@Belsat_TV) 18 января 2019 г.
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Напомним, на голосовании в ООН за «крымскую резолюцию» Беларусь выступила в унисон с Россией и другими сателлитами РФ. При этом, по мнению Владимира Горбулина, у Беларуси еще есть возможность стать серьезным элементом геополитики.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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