Новые тренды в интерьере: советы всемирно известного эксперта (фото)

Стиль жизни

Профессия креативного директора агентства Trend Union Герта ван де Кеукена — тренд-форкастер. Он аналитик, который прогнозирует, какие тренды в дизайне будут востребованы в будущем, а какие уйдут в прошлое. К его прогнозам прислушиваются ведущие бренды мира во всех сферах, так как от этого напрямую зависит успех их бизнеса. Флагманские компании, как известно, предлагают потребителю не то, что популярно сегодня, а то, что будет популярно завтра. Другими словами, продают мечты. В Киев из Парижа Герт Ван де Кеукен приехал по приглашению агентства СREAPRO и провел семинар для дизайнеров, декораторов и маркетологов. В интервью «ФАКТАМ» Герт ван де Кеукен рассказал о новых тенденциях в интерьере, а также о том, как цвет и фактура влияют на ощущения человека и как можно гармонизировать пространство собственного жилища.

— Один из важных трендов заключается в том, что каждая комната в доме особая и имеет свой цвет, — рассказывает Герт ван де Кеукен. — В ванной будут превалировать темные оттенки. А в кухне будет преобладать серая палитра, неполированные поверхности.

— Трудно представить, так как у нас в большинстве домов все с точностью до наоборот. Ванные и кухни люди стремятся делать более светлыми. Темные оттенки в интерьере ведь мрачноваты.

— Напротив, на фоне серой, бетонного цвета, кухни овощи, фрукты, зелень и свежая рыба с ее переливающейся чешуей будут смотреться, как дорогое украшение. В таком интерьере органичной будет посуда, которая будто изготовлена вручную. Тарелки и чашки не должны быть одинаковыми, словно их сделали под копирку. Это скучно. У каждого в семье пускай будет своя индивидуальная чашка, что делает ощущение вкуса кофе и чая особенным.

Очень красивы в интерьере кухни этнические предметы утвари. Актуален текстиль вымытых, бледно-серых оттенков с фактурой, которая напоминает домотканую. Красота несовершенства более привлекательна, чем завершенная красота.

Серый цвет великолепно сочетается с розовым. Стоит обратить внимание на оттенок — розовый с небольшим добавлением соли.

Кухня должна пробуждать вкус к жизни. Во многих домах она является центральным местом, где происходит много важных событий. Здесь готовится еда, здесь завтракают, обедают и ужинают, сюда приглашают друзей и родственников, а зачастую на кухне даже работают с планшетом.

— А какие тренды актуальны в интерьере комнат?

— Главная ценность — комфорт. В своем доме вы должны восстанавливаться. Мягкий текстиль, удобная округлая мебель, приятный цвет стен этому должны способствовать… Новый текстиль предполагает наслаивание разных тканей. Вы словно попадаете в объятия чего-то родного. Используйте цвета природы. Великолепны в интерьере бежевые, розовые, терракотовые тона. Кирпичные оттенки теплые, словно насыщены энергией солнца.

— Красиво!

— Комната в терракотовых тонах станет «пряным» местом в вашем доме. А еще все популярней в интерьере становится зеленый цвет. Он может быть «приправлен» другими оттенками. Новая реальность в том, что стираются границы между внешним и внутренним пространством дома. Растительный мир стремится зайти в наши дома. Особенно популярны в интерьере редкие экзотические растения, которые словно созданы не природой, а фантазией дизайнера. К слову, все чаще люди выбирают ландшафтные обои.

Это словно дает возможность восстановиться, исцелиться. Зеленым может быть даже пространство ванной комнаты. Начинать свой день, словно в тропиках, думаю, это великолепно. Зеленый хорошо сочетается с разными цветами природы. Например, с древесными и соломенными тонами. Оттенки коричневого столь популярны, что нынешнее время называют коричневой эпохой.

*Герт ван де Кеукен: «Главное в интерьере – комфорт. В своем доме вы должны восстанавливаться, исцеляться». Фото автора

— Актуален ли в интерьере белый?

— Безусловно. Белый — это момент тишины, спокойствия. А еще стоит обратить внимание на всевозможные оттенки облаков: белоснежные, розоватые, нежно-серые… Это новая простота, новая форма медитации. В интерьере все становится мягче. Ритмы повседневной жизни утомляют, поэтому люди так стремятся к тишине, возможности побыть наедине с собой. Немало компаний в мире стали объявлять пятницу днем отсоединения своих сотрудников от социальных сетей.

— Люди разные. Одни ищут уединения, другие хотят общения, праздника. Какие цвета актуальны для оформления домашней вечеринки?

— Желтый и золотой. Их сочетание — новая форма гламура.

— По вашим словам, ванные комнаты сегодня все чаще оформляются в темных тонах. Этому есть объяснение?

— Конечно. Люди больше не хотят использовать белые полотенца, словно в больнице. Когда они принимают душ, им больше нравится в помещении не яркий, а приглушенный свет. Темные оттенки в оформлении ванной комнаты дают больше интимности.

— Непривычно.

— Новые формы эстетики всегда неожиданны. В интерьере появляются такие оттенки, к которым мы не привыкли. Зачастую очень сложно выбрать цветовую гамму. Красиво и то, и другое, и третье… Но как это будет смотреться в конкретном интерьере? Мой ответ таков: цвет — это опыт. Нужно не бояться экспериментировать! Гладкие фактуры уступают место шероховатым. Пространство дома становится все более абстрактным.

— В Украине вы уже не первый раз. Что поразило вас в нынешний приезд?

— Киев — очень красивый город с древней историей. Здесь много старинных зданий и соборов. И в то же время огромное количество современных галерей и ресторанов. Мне очень понравилась еда, местные натуральные продукты. В столице Украины очень гостеприимные люди, которые стремятся к прогрессу и красоте и готовы их создавать.

Ранее о том, как сделать домашний интерьер более свежим и современным, «ФАКТАМ» рассказала дизайнер Юлия Медсен, которая живет и работает в Дании.

А известный украинский архитектор Сергей Махно рассказал «ФАКТАМ» о своей квартире, названной лучшей в мире. Это единственный проект от Украины, получивший награду престижной международной премии The Architecture MasterPrize в США.

Фото в заголовке Pixabay

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