Меньшинство проиграет: известный журналист оценил угрозу третьего Майдана в Украине

Украина

В Украине не будет третьего Майдана. Многие действия власти определялись активным меньшинством, а люди, голосующие против системы, таковыми не являются.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко. Так он прокомментировал мнение, что в случае победы во втором туре действующего президента Украины Петра Порошенко в стране могут начаться протестные акции.

«Люди, голосовавшие против системы, не являются активистами. Это не та категория, которая кого-то начнет выбрасывать из кабинетов. Они не пассионарии, а обычные граждане. Именно такие при любых устоявшихся демократиях и определяют курс страны», — отметил он и добавил, что многие действия власти определялись активным меньшинством и что это — неестественная ситуация.

«В критические моменты такое может быть разовым вынужденным шагом, но постоянно — нет. Меньшинство проиграет в любом случае, будь оно хоть трижды активным», — считает Александр Мартыненко. По его словам, курс на выборах определяет большинство, которое непосредственно не участвует в жизни страны. «Среди поддержавших Зеленского немало представителей малого и среднего бизнеса. Но у них нет особого желания кого-то свергать», — добавил он.

Говоря о развитии событий в том случае, если у власти останется Петр Порошенко, Александр Мартыненко подчеркнул, что правящая верхушка должна понять необходимость перемен. В частности, это касается борьбы с коррупцией, которую следует искоренять любыми способами. Также, по словам журналиста, власти необходимо прислушаться к мнению большинства, а не только к своим сторонникам, «которых не очень много».

Полный текст интервью Александра Мартыненко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский — пластилиновый кандидат, его результат стал шоком для Кремля».



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