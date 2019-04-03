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Мир

Нашкодивший пес избежал выговора, заперевшись в своей клетке: забавное видео

13:11 3 апреля 2019 624
Милк-ти у корзины
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попало забавное видео, который выложил житель города Чжуншань (китайская провинция Гуандун). На нем хозяин пытается заманить свою собаку на место совершенного ею «преступления» — «распотрошенной» корзины для бумаг. Как пишет Daily Mail, потряхивая подносом с собачьими печеньями, мужчина подзывает пса, обещая вкусненького.

Корги по кличке Милк-ти резво бежит за лакомством, но, увидев корзину, замедляет ход, а ее владелец спрашивает: «Кто это сделал?». Милк-ти, мгновенно сообразив, что это ловушка и на самом деле ей грозит выговор, тут же разворачивается и, с опаской оглядываясь через плечо, несется к своей клетке. Она даже закрывает ее изнутри, ухватив зубами дверцу. А потом с невинным видом смотрит на хозяина.

Пользователи сети пришли в восторг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что над островом Сардиния пролетела корова.

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