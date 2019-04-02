- 19:57 Скандал с визитом Бойко и Медведчука в Москву получил продолжение
- 19:40 На киевском Подоле археологи обнаружили следы старинной улицы
- 19:31 «Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 23-го тура чемпионата Украины
- 19:17 Сбил и уехал: сеть взбудоражило видео жуткого ДТП в Харькове
- 19:16 Стартовал масштабный марафон Autism Friendly Space
- 19:12 «Кладбище домашних животных» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:10 Переименование Днепропетровской области: Конституционный суд вынес решение
- 19:08 Где в Киеве отключат воду 2–5 апреля: адреса
- 18:58 Украинцы запустили челлендж с требованием дебатов между Порошенко и Зеленским
- 18:57 Любовник Собчак назвал ее опаснейшим человеком
Над островом Сардиния пролетела корова (видео)
Итальянские пожарные спасли корову, сорвавшуюся с утеса на острове Сардиния и застрявшую среди скал. Как сообщает Euronews, в операции был задействован вертолет. Спасатели спустились к корове, надели на нее упряжь и прикрепили ее к тросу, спускавшемуся с зависшего над ними вертолета. Для спокойствия животного на голову ему надели мешок. И подняли в воздух.
Корова пролетела несколько километров и благополучно приземлилась на лугу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Черновцами «чрезвычайники» спасли на пожаре зайчонка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..