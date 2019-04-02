Над островом Сардиния пролетела корова (видео)

Мир

Итальянские пожарные спасли корову, сорвавшуюся с утеса на острове Сардиния и застрявшую среди скал. Как сообщает Euronews, в операции был задействован вертолет. Спасатели спустились к корове, надели на нее упряжь и прикрепили ее к тросу, спускавшемуся с зависшего над ними вертолета. Для спокойствия животного на голову ему надели мешок. И подняли в воздух.

Корова пролетела несколько километров и благополучно приземлилась на лугу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Черновцами «чрезвычайники» спасли на пожаре зайчонка.





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