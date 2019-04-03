Украина

Полгода ничего не сможет сделать: Зеленскому предрекли серьезные проблемы с его президентством

Кабинет министров и Верховная Рада Украины сформируются лишь осенью 2019 года после парламентских выборов. В случае победы на президентских выборах кандидата Владимира Зеленского он сразу ничего не сможет сделать, будучи связанным «по рукам и ногам».

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко. «Не имеющий рычагов влияния на исполнительную и законодательную власть связан по рукам и ногам. У него нет возможностей реализовать то, что предлагал», — отметил он и добавил, что, собственно, Зеленский ничего и не предлагал. «В политтехнологии есть такая категория — пластилиновый кандидат. Это тот, кого люди лепят сами», — сказал журналист.

По его словам, в случае победы кандидата Зеленского многие депутаты тут же начнут искать контакты с его командой, но вряд ли таких парламентариев наберется большинство. «У Зеленского будет проблема с парламентом и, естественно, с исполнительной властью, потому что возникнет вопрос, как ее формировать. За полгода сделать это крайне сложно», — считает Александр Мартыненко.

Полный текст интервью Александра Мартыненко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский — пластилиновый кандидат, его результат стал шоком для Кремля».

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