Украина

На границе со Словакией образовались огромные заторы: что происходит

В Закарпатье на контрольно-пропускном пункте «Ужгород» 3 апреля образовались километровые очереди из-за сломанного сканера у словацких пограничников. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

«У словаков есть технологические проблемы, которые они пока что не решили, и это приводит к накоплению транспортных средств на выезде из Украины. Пока что проблему не решили, хотя мы находимся с ними в динамическом диалоге для того, чтобы находить компромиссы. Очередь только из грузовых автомобилей, легковушки проезжают без задержек», — рассказали в ведомстве.

При этом Слободян отметил, что, скорее всего, ситуация с очередями будет сохраняться некоторое время.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на украинско-словацкой границе разгорелся коррупционый скандал. Так, у украинского журналиста Виталия Глаголы таможенник соседней страны требовал взятку за беспрепятственный проезд на автомобиле.

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