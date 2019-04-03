Украинские моряки попали в плен

Происшествия

В Гвинейском заливе у берегов Камеруна вооруженные нигерийские пираты проникли на судно и захватили в плен четверых моряков, среди которых есть и граждане Украины. Сейчас контейнеровоз Contship Oak находится в порту Дуала. Ранее сообщалось о возвращении в Украину из пиратского плена двоих моряков, захваченных у берегов Конго осенью 2018 года.

Как сообщает Морской информационный центр, ЧП произошло 30 марта 2019. Пираты, пробравшиеся на судно, забрали все ценные вещи и увезли моряков в неизвестном направлении.

В Морской информационный центр обратились родственники одного из украинских моряков, которые и сообщили о наличии среди заложников наших соотечественников. Информация передана в МИД Украины, а также консулу Украины в Нигерии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нигерии из плена пиратов освободили экипаж Pomerenia Sky, в составе которого был и гражданин Украины. Моряков захватили еще в конце октября 2018 года.



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