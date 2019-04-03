63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой спортсменке (фото)

Шоу-бизнес

Известный российский певец и музыкант Владимир Кузьмин, который в июне 2018 года развелся с третьей супругой, недолго оставался в холостяках.

Новой музой 63-летнего музыканта стала уроженка Калининграда 27-летняя яхтсменка Светлана Карпухина. Кузьмин души не чает в молодой избраннице и балует ее дорогими презентами. Так, недавно певец подарил любимой яхту. Об этом пишет издание «СтарХит».

Супруги не афишируют свои отношения. О новом браке случайно проговорился брат Кузьмина Александр.

«Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто», — рассказал он, добавив, что молодожены не устраивали пышного праздника.

Пара познакомилась на одном из мероприятий, когда Карпухина попросила у звезды автограф. Между ними завязался разговор, Светлана предложила Владимиру помощь по организации концертов. 37-летняя разница в возрасте не стала помехой их роману.

Новые отношения певец не комментирует. На своей странице в Instagram Кузьмин заверил поклонников, что с его здоровьем все впорядке и чувствует он себя прекрасно. Напомним, в российских СМИ появилась информация, что Кузьмина видели в онкоцентре, где он проходил радиооблучение.

Брак с Карпухиной стал четвертым для Владимира Кузьмина. Его первой женой была поэтесса Татьяна Артемьева. В 1990 году он женился на американской фотомодели Келли Керзон.

Третий женой стала Екатерина Трофимова, которая моложе артиста на 27 лет. Также у Кузьмина были продолжительные отношения с актрисой Верой Сотниковой. Во время сотрудничества с Аллой Пугачевой между ними вспыхнул бурный роман.

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