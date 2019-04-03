Наталья Холоденко спустя месяц после родов села на шпагат (видео)

Шоу-бизнес

Известный психолог и телеведущая Наталья Холоденко, умилившая недавно фото с новорожденной дочерью Вивьен, удивила поклонников своей физической формой после родов. 35-летняя мама не только вернулась к работе сразу же после выписки из роддома, но и активно занимается спортом и делится советами, как привести себя в форму.

Наталья показала в Instagram видео, на котором демонстрирует свою гибкость и садится на поперечный шпагат под руководством своего наставника.

«Вот что на самом деле происходит за кулисами перед выходом на сцену. Наставники покоя не дают — и в этом их ценность. Будут подтягивать тебя к тому уровню, который сейчас кажется невозможным. Становитесь лучше с лучшими! P. S. Я не планировала садиться на шпагат, думала, немножко мышцы растянем», — написала под видео ведущая шоу «Без паники» («Украина»).

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Холоденко рассказывала, что во время беременности она не только не набрала лишних килограммов, но и похудела. На первых месяцах она активно занималась в спортзале, а потом перешла на умеренные нагрузки дома. Как говорит Наталья, чтобы измениться, нужно договариваться со своим телом.

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