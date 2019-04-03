26.94 / 27.20 30.19 / 30.64
Киев: +10
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Наталья Холоденко спустя месяц после родов села на шпагат (видео)

14:49 3 апреля 2019 460
Наталья Холоденко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный психолог и телеведущая Наталья Холоденко, умилившая недавно фото с новорожденной дочерью Вивьен, удивила поклонников своей физической формой после родов. 35-летняя мама не только вернулась к работе сразу же после выписки из роддома, но и активно занимается спортом и делится советами, как привести себя в форму.

Наталья показала в Instagram видео, на котором демонстрирует свою гибкость и садится на поперечный шпагат под руководством своего наставника.

«Вот что на самом деле происходит за кулисами перед выходом на сцену. Наставники покоя не дают — и в этом их ценность. Будут подтягивать тебя к тому уровню, который сейчас кажется невозможным. Становитесь лучше с лучшими! P. S. Я не планировала садиться на шпагат, думала, немножко мышцы растянем», — написала под видео ведущая шоу «Без паники» («Украина»).

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Холоденко рассказывала, что во время беременности она не только не набрала лишних килограммов, но и похудела. На первых месяцах она активно занималась в спортзале, а потом перешла на умеренные нагрузки дома. Как говорит Наталья, чтобы измениться, нужно договариваться со своим телом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!

Киев
+10

Ветер: 3 м/с  Ю-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины