Житейские истории

Во время беременности я не набрала вес, даже похудела на три килограмма, — Наталья Холоденко

Психолог Наталья Холоденко стала известной после участия в проекте «Танці з зірками». После шоу она кардинально изменила свою жизнь. Продолжила заниматься танцами, похудела на 30 килограммов, полностью преобразившись. Наталье удалось совместить карьеру психолога с поездками по всему миру, где она проводила тренинги, принимать участие в телевизионных проектах. В настоящее время она стала соведущей юмористического шоу «Без паники» на канале «Украина». Свою личную жизнь психолог не афишировала. Было лишь известно, что она замужем, воспитывает сына Лариона. И вот 6 марта 2019 года Наталья родила дочь, которой дала редкое имя Вивьен, развелась с мужем и объявила, что у нее новый возлюбленный. Имя своего избранника не называет. Говорит, что развод и стремительные изменения в ее личной жизни стали непростым испытанием для родных. Поэтому она почти все девять месяцев скрывала беременность. В интервью «ФАКТАМ» Наталья немного приоткрыла тайну своей личной жизни, рассказала о непростом периоде, дочери и любимом мужчине.



— Поздравляю с рождением дочки! Наталья, вы установили новый рекорд среди работающих мам — через три дня после родов уже приняли участие в съемке и появились на светском мероприятии. При этом выглядели, будто не рожали вовсе. В чем секрет?

— Во время беременности я не набрала вес, даже похудела на три килограмма. На ранних сроках еще занималась в спортзале с тренером, не признавалась, что жду ребенка. А потом дома самостоятельно делала комплекс упражнений, подходящих для беременных. Следила за своим весом, придерживалась правильного питания. Иногда просто не ужинала или выбирала что-то легкое. Я давно не ем белый хлеб, сахар, свинину и откровенно вредные продукты, к примеру, чипсы или конфеты. Но грешила десертами и даже пару раз заезжала в «Макдоналдс». Иногда можно позволять себе маленькие слабости, но не стоит превращать это в традицию.

Самое главное — слышать свой организм. Если, просыпаясь утром, чувствуешь себя бодрым и энергичным, значит все в порядке. А когда тяжело подняться с постели, нет сил, надо анализировать свое состояние и искать причины. Я чувствую себя прекрасно, полна сил и энергии и уже приступила к работе, которую не оставляла надолго. Почти до самых родов работала.

— Почему скрывали беременность и как вам это удавалось даже на последних сроках?

— Это было сложно, но нет ничего невозможного. Даже ребята, с которыми мы снимались вместе в проекте, узнали о беременности незадолго до родов. Для всех это было потрясение. Спрятать округлившийся живот помогали подруги-дизайнеры. Они просто волшебницы, придумывали наряды, чтобы максимально скрыть мое положение.

Долгое время о беременности знали только три человека: я, отец ребенка и врач. Не хотелось выносить это на публику, чтобы не вызывать волну обсуждений и не травмировать близких, которые, мягко говоря, не приняли мой выбор.

— Как старший сын отреагировал на появление сестрички?

— Ему мы тоже не стали говорить заранее, а когда озвучили, что он скоро станет братом, Ларион заявил: «Мне никто не нужен, хочу жить спокойно один». Позже сказал: «Я ее любить не буду, но ты можешь». Когда мы приехали из роддома, Ларион с осторожностью рассматривал Вивьен и удивлялся, что она такая маленькая. Сын пока дистанционно заботится о сестричке. Как-то приехала забрать его со школы, и он очень удивился: «Ты что, ребенка одного дома оставила?»

— Заранее приобретали вещи для дочки?

— Вообще ничего не покупала. Просто не было времени. До рождения ребенка нужно было закончить ряд проектов. За неделю до родов купила только базовые вещи для новорожденных, но промахнулась с размером, ничего не подошло. Малышку одели в то, что дали в больнице. Спасибо друзьям, которые надарили столько всего, что и покупать специально ничего не пришлось.



* Новорожденную дочь Наталья Холоденко назвала Вивьен

— Вы дали дочери довольно редкое имя Вивьен. Чем руководствовались?

— Сына и дочь я называла по одному принципу — что первое пришло в голову. Для девочки сначала хотела выбрать славянское имя, но потом появилась в голове Вивьен. Конечно, я советовалась с папой ребенка. Думала, если он будет категорически против, вместе поищем другие варианты. Но ему моя идея понравилась. Наши вкусы совпали.

— В одном из интервью вы сказали, что пожертвовали счастьем своего ребенка. Что имелось в виду?

— Каждый ребенок хочет счастливо жить с мамой и папой. Когда принимаешь решение о разводе, однозначно подписываешься под тем, что ставишь свои ценности в приоритет. Но иначе как? Ведь дети счастливы тогда, когда счастливы их родители. Я не хотела тянуть отношения, которые изжили себя.

Сын очень тяжело пережил развод, я даже не ожидала. Особенно поразила его фраза, которая разрывала меня несколько дней: «Мама, я не хочу, чтобы мы были как разделенные куски пиццы». Для него и сейчас еще сложно принять ситуацию, ведь он жил в счастливой семье.

— Вы смогли очень круто изменить свою жизнь. Стремительно похудели, добились успеха в профессии, стали известны не только в Украине. До этого были счастливой женой и мамой, вас все устраивало. Почему решили меняться?

— Похудеть я мечтала всю жизнь, начиная с 14 лет. Какие-то периоды были более удачными, какие-то — менее. Но радикально снизить вес удалось только тогда, когда поставила свой внешний вид на первое место. Я не получала должной поддержки. Муж не хотел, чтобы я худела, а меня это не устраивало.

И просто начала пахать, чтобы измениться, посвятив этому все свое время.

Когда пришла в проект «Танці з зірками», ощутила, какая я неповоротливая, хотя всегда считала себя подвижной и пластичной, несмотря на лишний вес. На проекте пришлось очень тяжело, нужно было выжать максимальный результат за короткое время. У меня не получалось, все вызывало внутренний протест. Но я очень настойчивая. Если ставлю перед собой цель, то уверенно иду к ней.

— Больно было слышать критику?

— Спокойно к этому отношусь. У меня был сумасшедший тренер Виталий Загоруйко. Иногда он орал, не выбирая выражений, но мне было все равно, главное — его профессионализм, реальные советы и результат. Моя гордыня была отодвинута на задний план, только терпение и труд. Мы работали едва не круглосуточно, специально ездили в Испанию, где изучали танцы и тренировались. Эта идея, конечно, не нравилась мужу, он ревновал. Но мне было важно доказать себе, что смогу.

И так я отношусь к любому делу. Кстати, мы с Виталием еще долго и после проекта работали вместе, танцевали, пока позволяло мое состояние. В результате я превратилась совершенно в другую женщину. Пришлось принять много переломных решений. Я проводила по три консультации психолога в день во время отпуска, не знаю, сколько часов групповой терапии плюс постоянные занятия в спортзале.

Дело не в 30 килограммах, которые сбросила за год. Я была успешной женщиной, любимой женой, мамой, другом… Если бы меня спросили, счастлива ли я, то ответ был бы однозначным: «Да». Тогда никто не требовал от меня стать лучше. Моими друзьями стали мои кумиры, я видела свое будущее исключительно позитивно.

Но! Я дерзнула захотеть большего. И на полную коснулась эмоционального дна, только решила не бежать от этого, а спуститься ниже. Иногда нужно разбиться вдребезги. Боль — это мощный ресурс, который дает силы для радикальных изменений. Мне стало больно за себя, как за девочку, у которой никогда не было приталенных платьев и всего, что связано с откровенной привлекательностью. И если мне кто-нибудь скажет, что психология — это ерунда, тренинги для дураков, а индивидуальные консультации обходятся слишком дорого, я отвечу: «Неужели совсем не страшно так и не попробовать стать лучше?»

— Не так давно вы еще запели, сняли клип. Готовитесь покорять шоу-бизнес?

— На самом деле клип я сняла почти сразу после «Танців», просто не могла его выпустить раньше. Это для меня был еще один вызов. Всего за сутки написали песню, сделали аранжировку, сняли клип с балетом. И этот опыт мне очень понравился, планирую и дальше заниматься творчеством. Люблю делать себе вызов — смогу или нет. Это развивает.

— Работа на телевидении — ваша давняя мечта?

— Давно хотела поработать в юмористическом проекте, но это оказалось непросто. Иногда слова невозможно вставить, так ярко проявляют себя ребята из КВН. А в детстве я мечтала стать дрессировщицей в цирке. Изменила свое мнение в десятом классе, когда к нам в школу пришла молодой психолог, с которой мы подружились. Она очень меня поддерживала. Для провинциального города профессия психолога казалась очень странной — это все равно, что учиться на космонавта. Родители тоже не понимали мой выбор, но не отговаривали. Я поступила в Черкасский национальный университет имени Хмельницкого на специализацию медицинский психолог. Конкурс был огромный, но мне повезло — школу окончила с золотой медалью, что дало бонус при поступлении.

— Теперь вы помогаете людям бороться с проблемами. Что нужно человеку для счастья?

— Мне кажется, у каждого человека оно зависит от внутреннего стержня. Кто-то ориентирован на отношения, кто-то — на деньги, карьеру или любовь. Меня счастливой делает то, что развивает, позволяет меняться. Важно заниматься любимым делом.

— Многие, особенно женщины, видят счастье в гармоничных отношениях, любви. Как распознать ее и сберечь?

— Нет в нашей жизни ничего вечного. Раз и навсегда — понятие не стабильное, особенно в отношениях. И развод — это не крах отношений, а переход на новый уровень. Важно принять это событие таким, какое оно есть. Если люди видят, что им дальше не по пути, лучше сразу разойтись своими дорогами и не портить жизнь друг другу. Так будет лучше для всех. Ведь семья — это счастливые муж и жена. А когда они живут, потому что так надо — это трагедия для обоих.

Решение о разводе стало самым сложным в моей жизни. У меня была очень хорошая семья, но я понимала, что так дальше нельзя. Муж мог бы терпеть издевательства с моей стороны, ведь я уже была в другой реальности и давно перестала быть домашней кошечкой. Он терпел и страдал бы дальше, но я этого не хотела. Да и нечестно это.

— Вы верите в любовь с первого взгляда?

— Мне кажется, любовь всегда зарождается с первого взгляда. Я могу влюбиться, но вовсе не обязательно, что это перейдет в отношения. Для того чтобы это произошло, недостаточно просто мне понравиться. Мужчина должен проявить себя, показать, насколько нужны ему эти отношения. Женщину необходимо покорять.

— Чем ваш новый мужчина покорил вас?

— Своими поступками. Ради меня он преодолел множество препятствий, перестраивал себя. Через две недели после нашего знакомства подарил мне квартиру в Киеве.

— Переехали уже в новое жилье?

— Это первая моя собственная квартира в жизни. Пока там идет ремонт, я живу на съемной. Так получилось, что после развода у меня ничего не оказалось — ни денег, ни квартиры, ни машины. Зато я компенсировала это другим — как женщина полностью реализована и счастлива сейчас.

— Вы ведь успешный специалист. Ничего не накопили или все растратили?

— Все заработанное вкладывала в бизнес, инвестировала в свои проекты, развивала их. У меня серьезно болел папа, потребовались большие деньги на лечение. К тому же меня как человека наивного несколько раз достаточно близкие люди обворовали на крупную суму. Это, конечно, подкосило, но я уверена, что заработаю еще. У меня грандиозные планы: пишу книгу, запустила авторский проект «Тело: от предательства к любви», помогающий людям худеть. Рассказываю свою историю. Потратила много лет и теперь могу уверенно сказать: с собственным телом надо договариваться.

— Как это сделать?

— Необходим комплексный подход, поскольку человеческий организм очень сложный механизм. И все, что в нем происходит, не просто так. Тело всегда намекает нам, когда что-то не так, от чего-то защищает. Порой не обойтись без медицинской помощи. Нужно только захотеть менять себя, все возможно.

— О чем вы еще мечтаете?

— Хочу пожить за границей, получить новый опыт. Главное — найти для этого время.

Ранее известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая во время беременности заметно прибавила в весе, рассказала, как ей удалось восстановить форму после родов, а Джамала показала, как занимается спортом с годовалым сыном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter