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Житейские истории

Во время беременности я не набрала вес, даже похудела на три килограмма, — Наталья Холоденко

10:04 30 марта 2019 139
Наталья Холоденко с дочкой
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Психолог Наталья Холоденко стала известной после участия в проекте «Танці з зірками». После шоу она кардинально изменила свою жизнь. Продолжила заниматься танцами, похудела на 30 килограммов, полностью преобразившись. Наталье удалось совместить карьеру психолога с поездками по всему миру, где она проводила тренинги, принимать участие в телевизионных проектах. В настоящее время она стала соведущей юмористического шоу «Без паники» на канале «Украина». Свою личную жизнь психолог не афишировала. Было лишь известно, что она замужем, воспитывает сына Лариона.

И вот 6 марта 2019 года Наталья родила дочь, которой дала редкое имя Вивьен, развелась с мужем и объявила, что у нее новый возлюбленный. Имя своего избранника не называет. Говорит, что развод и стремительные изменения в ее личной жизни стали непростым испытанием для родных. Поэтому она почти все девять месяцев скрывала беременность. В интервью «ФАКТАМ» Наталья немного приоткрыла тайну своей личной жизни, рассказала о непростом периоде, дочери и любимом мужчине.

— Поздравляю с рождением дочки! Наталья, вы установили новый рекорд среди работающих мам — через три дня после родов уже приняли участие в съемке и появились на светском мероприятии. При этом выглядели, будто не рожали вовсе. В чем секрет?

Во время беременности я не набрала вес, даже похудела на три килограмма. На ранних сроках еще занималась в спортзале с тренером, не признавалась, что жду ребенка. А потом дома самостоятельно делала комплекс упражнений, подходящих для беременных. Следила за своим весом, придерживалась правильного питания. Иногда просто не ужинала или выбирала что-то легкое. Я давно не ем белый хлеб, сахар, свинину и откровенно вредные продукты, к примеру, чипсы или конфеты. Но грешила десертами и даже пару раз заезжала в «Макдоналдс». Иногда можно позволять себе маленькие слабости, но не стоит превращать это в традицию.

Самое главное — слышать свой организм. Если, просыпаясь утром, чувствуешь себя бодрым и энергичным, значит все в порядке. А когда тяжело подняться с постели, нет сил, надо анализировать свое состояние и искать причины. Я чувствую себя прекрасно, полна сил и энергии и уже приступила к работе, которую не оставляла надолго. Почти до самых родов работала.

— Почему скрывали беременность и как вам это удавалось даже на последних сроках?

Это было сложно, но нет ничего невозможного. Даже ребята, с которыми мы снимались вместе в проекте, узнали о беременности незадолго до родов. Для всех это было потрясение. Спрятать округлившийся живот помогали подруги-дизайнеры. Они просто волшебницы, придумывали наряды, чтобы максимально скрыть мое положение.

Долгое время о беременности знали только три человека: я, отец ребенка и врач. Не хотелось выносить это на публику, чтобы не вызывать волну обсуждений и не травмировать близких, которые, мягко говоря, не приняли мой выбор.

— Как старший сын отреагировал на появление сестрички?

Ему мы тоже не стали говорить заранее, а когда озвучили, что он скоро станет братом, Ларион заявил: «Мне никто не нужен, хочу жить спокойно один». Позже сказал: «Я ее любить не буду, но ты можешь». Когда мы приехали из роддома, Ларион с осторожностью рассматривал Вивьен и удивлялся, что она такая маленькая. Сын пока дистанционно заботится о сестричке. Как-то приехала забрать его со школы, и он очень удивился: «Ты что, ребенка одного дома оставила?»

— Заранее приобретали вещи для дочки?

Вообще ничего не покупала. Просто не было времени. До рождения ребенка нужно было закончить ряд проектов. За неделю до родов купила только базовые вещи для новорожденных, но промахнулась с размером, ничего не подошло. Малышку одели в то, что дали в больнице. Спасибо друзьям, которые надарили столько всего, что и покупать специально ничего не пришлось.


* Новорожденную дочь Наталья Холоденко назвала Вивьен

— Вы дали дочери довольно редкое имя Вивьен. Чем руководствовались?

Сына и дочь я называла по одному принципу — что первое пришло в голову. Для девочки сначала хотела выбрать славянское имя, но потом появилась в голове Вивьен. Конечно, я советовалась с папой ребенка. Думала, если он будет категорически против, вместе поищем другие варианты. Но ему моя идея понравилась. Наши вкусы совпали.

— В одном из интервью вы сказали, что пожертвовали счастьем своего ребенка. Что имелось в виду?

Каждый ребенок хочет счастливо жить с мамой и папой. Когда принимаешь решение о разводе, однозначно подписываешься под тем, что ставишь свои ценности в приоритет. Но иначе как? Ведь дети счастливы тогда, когда счастливы их родители. Я не хотела тянуть отношения, которые изжили себя.

Сын очень тяжело пережил развод, я даже не ожидала. Особенно поразила его фраза, которая разрывала меня несколько дней: «Мама, я не хочу, чтобы мы были как разделенные куски пиццы». Для него и сейчас еще сложно принять ситуацию, ведь он жил в счастливой семье.

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— Вы смогли очень круто изменить свою жизнь. Стремительно похудели, добились успеха в профессии, стали известны не только в Украине. До этого были счастливой женой и мамой, вас все устраивало. Почему решили меняться?

Похудеть я мечтала всю жизнь, начиная с 14 лет. Какие-то периоды были более удачными, какие-то — менее. Но радикально снизить вес удалось только тогда, когда поставила свой внешний вид на первое место. Я не получала должной поддержки. Муж не хотел, чтобы я худела, а меня это не устраивало.

И просто начала пахать, чтобы измениться, посвятив этому все свое время.

Когда пришла в проект «Танці з зірками», ощутила, какая я неповоротливая, хотя всегда считала себя подвижной и пластичной, несмотря на лишний вес. На проекте пришлось очень тяжело, нужно было выжать максимальный результат за короткое время. У меня не получалось, все вызывало внутренний протест. Но я очень настойчивая. Если ставлю перед собой цель, то уверенно иду к ней.

— Больно было слышать критику?

Спокойно к этому отношусь. У меня был сумасшедший тренер Виталий Загоруйко. Иногда он орал, не выбирая выражений, но мне было все равно, главное — его профессионализм, реальные советы и результат. Моя гордыня была отодвинута на задний план, только терпение и труд. Мы работали едва не круглосуточно, специально ездили в Испанию, где изучали танцы и тренировались. Эта идея, конечно, не нравилась мужу, он ревновал. Но мне было важно доказать себе, что смогу.

И так я отношусь к любому делу. Кстати, мы с Виталием еще долго и после проекта работали вместе, танцевали, пока позволяло мое состояние. В результате я превратилась совершенно в другую женщину. Пришлось принять много переломных решений. Я проводила по три консультации психолога в день во время отпуска, не знаю, сколько часов групповой терапии плюс постоянные занятия в спортзале.

Дело не в 30 килограммах, которые сбросила за год. Я была успешной женщиной, любимой женой, мамой, другом… Если бы меня спросили, счастлива ли я, то ответ был бы однозначным: «Да». Тогда никто не требовал от меня стать лучше. Моими друзьями стали мои кумиры, я видела свое будущее исключительно позитивно.

Но! Я дерзнула захотеть большего. И на полную коснулась эмоционального дна, только решила не бежать от этого, а спуститься ниже. Иногда нужно разбиться вдребезги. Боль — это мощный ресурс, который дает силы для радикальных изменений. Мне стало больно за себя, как за девочку, у которой никогда не было приталенных платьев и всего, что связано с откровенной привлекательностью. И если мне кто-нибудь скажет, что психология — это ерунда, тренинги для дураков, а индивидуальные консультации обходятся слишком дорого, я отвечу: «Неужели совсем не страшно так и не попробовать стать лучше?»

Не так давно вы еще запели, сняли клип. Готовитесь покорять шоу-бизнес?

— На самом деле клип я сняла почти сразу после «Танців», просто не могла его выпустить раньше. Это для меня был еще один вызов. Всего за сутки написали песню, сделали аранжировку, сняли клип с балетом. И этот опыт мне очень понравился, планирую и дальше заниматься творчеством. Люблю делать себе вызов — смогу или нет. Это развивает.

— Работа на телевидении — ваша давняя мечта?

Давно хотела поработать в юмористическом проекте, но это оказалось непросто. Иногда слова невозможно вставить, так ярко проявляют себя ребята из КВН. А в детстве я мечтала стать дрессировщицей в цирке. Изменила свое мнение в десятом классе, когда к нам в школу пришла молодой психолог, с которой мы подружились. Она очень меня поддерживала. Для провинциального города профессия психолога казалась очень странной — это все равно, что учиться на космонавта. Родители тоже не понимали мой выбор, но не отговаривали. Я поступила в Черкасский национальный университет имени Хмельницкого на специализацию медицинский психолог. Конкурс был огромный, но мне повезло — школу окончила с золотой медалью, что дало бонус при поступлении.

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— Теперь вы помогаете людям бороться с проблемами. Что нужно человеку для счастья?

Мне кажется, у каждого человека оно зависит от внутреннего стержня. Кто-то ориентирован на отношения, кто-то — на деньги, карьеру или любовь. Меня счастливой делает то, что развивает, позволяет меняться. Важно заниматься любимым делом.

— Многие, особенно женщины, видят счастье в гармоничных отношениях, любви. Как распознать ее и сберечь?

Нет в нашей жизни ничего вечного. Раз и навсегда — понятие не стабильное, особенно в отношениях. И развод — это не крах отношений, а переход на новый уровень. Важно принять это событие таким, какое оно есть. Если люди видят, что им дальше не по пути, лучше сразу разойтись своими дорогами и не портить жизнь друг другу. Так будет лучше для всех. Ведь семья — это счастливые муж и жена. А когда они живут, потому что так надо — это трагедия для обоих.

Решение о разводе стало самым сложным в моей жизни. У меня была очень хорошая семья, но я понимала, что так дальше нельзя. Муж мог бы терпеть издевательства с моей стороны, ведь я уже была в другой реальности и давно перестала быть домашней кошечкой. Он терпел и страдал бы дальше, но я этого не хотела. Да и нечестно это.

— Вы верите в любовь с первого взгляда?

— Мне кажется, любовь всегда зарождается с первого взгляда. Я могу влюбиться, но вовсе не обязательно, что это перейдет в отношения. Для того чтобы это произошло, недостаточно просто мне понравиться. Мужчина должен проявить себя, показать, насколько нужны ему эти отношения. Женщину необходимо покорять.

— Чем ваш новый мужчина покорил вас?

Своими поступками. Ради меня он преодолел множество препятствий, перестраивал себя. Через две недели после нашего знакомства подарил мне квартиру в Киеве.

— Переехали уже в новое жилье?

Это первая моя собственная квартира в жизни. Пока там идет ремонт, я живу на съемной. Так получилось, что после развода у меня ничего не оказалось — ни денег, ни квартиры, ни машины. Зато я компенсировала это другим — как женщина полностью реализована и счастлива сейчас.

— Вы ведь успешный специалист. Ничего не накопили или все растратили?

Все заработанное вкладывала в бизнес, инвестировала в свои проекты, развивала их. У меня серьезно болел папа, потребовались большие деньги на лечение. К тому же меня как человека наивного несколько раз достаточно близкие люди обворовали на крупную суму. Это, конечно, подкосило, но я уверена, что заработаю еще. У меня грандиозные планы: пишу книгу, запустила авторский проект «Тело: от предательства к любви», помогающий людям худеть. Рассказываю свою историю. Потратила много лет и теперь могу уверенно сказать: с собственным телом надо договариваться.

— Как это сделать?

Необходим комплексный подход, поскольку человеческий организм очень сложный механизм. И все, что в нем происходит, не просто так. Тело всегда намекает нам, когда что-то не так, от чего-то защищает. Порой не обойтись без медицинской помощи. Нужно только захотеть менять себя, все возможно.

— О чем вы еще мечтаете?

— Хочу пожить за границей, получить новый опыт. Главное — найти для этого время.

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