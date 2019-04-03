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На Донбассе заметили российские системы РЭБ: в сети показали фото
В сеть выложили фото новейшего российского вооружения, обнаруженного наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной части Луганской области. Ранее сообщалось, что под населенным пунктом Южная Ломоватка были зафиксированы автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирадо-2».
Фотографии российского вооружения выложили в Twitter Постпредства Украины в международных организациях в Вене (Австрия). «Российские новейшие системы вооружения — автоматизированная станция помех Р-330Ж „Житель“ и комплекс радиоэлектронной борьбы „Тирадо-2“, зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса», — говорится в сообщении.
Російські новітні системи озброєння — автоматизована станція перешкод Р-330Ж «Житель» та комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2», зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік від н.п. Южна Ломуватка, на окупованій Росією частині Донбасу pic.twitter.com/AsKAIRUpQD— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 3 апреля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе боевики глушат сигналы беспилотников международных наблюдателей.
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