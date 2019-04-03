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Украина

На Донбассе заметили российские системы РЭБ: в сети показали фото

15:50 3 апреля 2019 190
Российское вооружение на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили фото новейшего российского вооружения, обнаруженного наблюдателями мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной части Луганской области. Ранее сообщалось, что под населенным пунктом Южная Ломоватка были зафиксированы автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирадо-2».

Фотографии российского вооружения выложили в Twitter Постпредства Украины в международных организациях в Вене (Австрия). «Российские новейшие системы вооружения — автоматизированная станция помех Р-330Ж „Житель“ и комплекс радиоэлектронной борьбы „Тирадо-2“, зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка, на оккупированной Россией части Донбасса», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе боевики глушат сигналы беспилотников международных наблюдателей.

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