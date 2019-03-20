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Украина

Россия прислала на Донбасс новейшие системы РЭБ: что об этом известно

11:34 20 марта 2019   150
система глушения
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе наблюдатели ОБСЕ обнаружены новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы. Расположены эти глушители радиосигнала на оккупированных территориях. Спецалисты сообщества InformNapalm считают, что эти системы российско-оккупационные войска будут использовать для глушения сигнала американских беспилотников Global Hawk.

Так, на оккупированных территориях обнаружена автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2». Расположены эти системы возле населенного пункта Южная Ломоватка Луганской области.

По информации InformNapalm, система «Тирада-2» предназначена для бесконтактного вывода из строя спутников связи. О поставках таких систем российской армии стало известно летом 2018 года. Производятся «Тирады-2» на заводе во Владимире.

Станция «Житель» предназначена для выявления радиосигнала в диапазоне 100−2000 МГц и для создания радиопомех. С помощью «Жителя» можно блокировать работу спутниковой связи, навигационной аппаратуры, базовых станций сотовой связи GSM-900/1800.

Напомним, ранее системами глушения сигнала оккупантам удалось вывести из строя беспилотник ОБСЕ. В Азовском море капитаны торговых судов также неоднократно сталкивались с глушением россиянами систем навигации.

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