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Россия прислала на Донбасс новейшие системы РЭБ: что об этом известно
На Донбассе наблюдатели ОБСЕ обнаружены новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы. Расположены эти глушители радиосигнала на оккупированных территориях. Спецалисты сообщества InformNapalm считают, что эти системы российско-оккупационные войска будут использовать для глушения сигнала американских беспилотников Global Hawk.
Так, на оккупированных территориях обнаружена автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2». Расположены эти системы возле населенного пункта Южная Ломоватка Луганской области.
По информации InformNapalm, система «Тирада-2» предназначена для бесконтактного вывода из строя спутников связи. О поставках таких систем российской армии стало известно летом 2018 года. Производятся «Тирады-2» на заводе во Владимире.
Станция «Житель» предназначена для выявления радиосигнала в диапазоне 100−2000 МГц и для создания радиопомех. С помощью «Жителя» можно блокировать работу спутниковой связи, навигационной аппаратуры, базовых станций сотовой связи GSM-900/1800.
Напомним, ранее системами глушения сигнала оккупантам удалось вывести из строя беспилотник ОБСЕ. В Азовском море капитаны торговых судов также неоднократно сталкивались с глушением россиянами систем навигации.
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