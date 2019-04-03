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- 16:08 Максим Степанов: «В Одесской области заработает полноценная система телемедицины»
Максим Степанов: «В Одесской области заработает полноценная система телемедицины» (фото)
По Одесскому региону строят разветвленную систему телемедицины. Для этого амбулатории и ФАПы в селах обеспечивают мобильно-диагностическими комплексами. Уже передали 148 комплектов в 26 районов области. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«Мы уже передали диагностические чемоданчики во все районы. Это значит, что в ближайшее время будет развернута полноценная система телемедицины. Для отделенных сел, где в лучшем случае есть фельдшер, это новое качество услуг», — написал Степанов.
По словам Степанова, благодаря этому проекту семейные врачи и фельдшеры могут качественно и быстро проводить диагностику заболеваний пациента даже у него дома. А при необходимости в течении 10−15 минут у них есть возможность связаться с профильным врачом для установления точного диагноза.
«Чтобы соединить пациента и врача, в каждой райбольнице сейчас оборудуют кабинеты для работы этой системы. Они будут в составе отделений неотложной помощи, а значит — работать круглосуточно», — подчеркивает Максим Степанов.
Губернатор также акцентирует, что для этого все райбольницы и сельские амбулатории должны быть в онлайне и обеспечены техникой. На данный момент медики, которые получили чемоданчики, обучаются всем нюансам их использования.
«ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области заработал специальный проект «Мобильная поликлиника».
Напомним, Одесский регион первым начал тестировать систему телемедицины в 2017 году и является одним из драйверов медреформы по всей стране. А в марте глава Одесской области Максим Степанов был награждён премией «Человек года» в номинации «Региональный лидер года — 2018». Эту награду он получил благодаря ремонту дорог и развитию медицинских и образовательных проектов в области.
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