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Маша Ефросинина позабавила сеть диким макияжем и зажигательным танцем в стиле 90-х (фото, видео)

16:47 3 апреля 2019 43
Маша Ефросинина
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Маша Ефросинина, показавшая недавно в сети взрослую дочь Нану, которая очень похожа на звездную маму, удивила поклонников неожиданным образом и танцами. Эксперт шоу «Дивовижні люди» («Украина») опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором зажигательно танцует под хит 90-х. Маша предстала в ярком образе — лосинах и боди, поверх которого надела джинсовую жилетку. Ефросинина в наушниках и с плеером в руках позабавила поклонников зажигательным танцем.

«Ситуация девяностые…», — коротко подписала она видео.

Также Маша с иронией отнеслась к многочисленным просьбам раскрыть ее секреты ежедневного макияжа — как всегда выглядеть свежо и красиво. В ответ она показала в историях, как «естественно» выглядит на самом деле, показавшись в диком макияже с яркими тенями и наведенными губами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Анна Седокова с короткой стрижкой и усами удивила поклонников новым образом.

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