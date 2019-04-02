Мальчик с усами: Седокова удивила кардинальной сменой имиджа (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская певица, живущая и выступающая в России, Анна Седокова, которая любит эпатировать публику откровенными снимками, в очередной раз удивила поклонников. Звезда опубликовала в Instagram новые фото, на которых ее не узнать. Анна, которая всегда носила роскошные длинные волосы, кардинально сменила имидж. На снимках она позирует с ножницами в руках, короткой мальчишеской стрижкой и усами из прядей волос.

«Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой. Мне идет?» — подписала снимки Седокова.

Поклонники живо отреагировали на пост, оставив несколько сотен комментариев.

«Неожиданно. Пока непривычно». «Аня, очень смело, если это не шутка к 1 апреля». «Ничего себе вы решились». «Свежо. Даже очень». «Кончита Вурст тихо плачет в сторонке», — пишут поклонники под снимком и отмечают, что первоапрельская шутка звезды удалась.

Стоит отметить, что уже в следующих публикациях Анна предстала в привычном образе с длинными волосами.

Напомним, в интервью Регине Тодоренко Седокова призналась, что снова влюблена.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что и другие звезды 1 апреля в сетях оставили шуточные посты. Кристина Орбакайте напугала поклонников избитым лицом с синяками и кровью на губе. Телеведущая Леся Никитюк показала округлившийся животик.

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