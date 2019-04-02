- 17:54 У Зеленского не могут определиться, нужно ли тому идти на дебаты с Порошенко
- 17:51 Кто не успел — тот опоздал: стало известно, сколько в Украине осталось нерастаможенных «евроблях»
- 17:24 Мальчик с усами: Седокова удивила кардинальной сменой имиджа
- 17:19 В украинских лесах объявлен «сезон тишины»: что запрещено делать
- 17:08 На границе с Румынией строят забор: местные жители протестуют
- 17:00 Супрун рассказала, как сохранить сердце здоровым
- 16:47 Один выстрел, один успех: ВСУ на Донбассе уничтожили "Утес" боевиков
- 16:42 «Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 23-го тура чемпионата Украины
- 16:27 Мы потеряли один шанс, но есть другой, — Тимошенко
- 16:23 В Киеве с поличным задержали банду домушников
Мальчик с усами: Седокова удивила кардинальной сменой имиджа (фото)
Известная украинская певица, живущая и выступающая в России, Анна Седокова, которая любит эпатировать публику откровенными снимками, в очередной раз удивила поклонников. Звезда опубликовала в Instagram новые фото, на которых ее не узнать. Анна, которая всегда носила роскошные длинные волосы, кардинально сменила имидж. На снимках она позирует с ножницами в руках, короткой мальчишеской стрижкой и усами из прядей волос.
«Перемены к лучшему. В жизни. Особенно в личной. А если перемен нет, нужно стать переменой. Мне идет?» — подписала снимки Седокова.
Поклонники живо отреагировали на пост, оставив несколько сотен комментариев.
«Неожиданно. Пока непривычно». «Аня, очень смело, если это не шутка к 1 апреля». «Ничего себе вы решились». «Свежо. Даже очень». «Кончита Вурст тихо плачет в сторонке», — пишут поклонники под снимком и отмечают, что первоапрельская шутка звезды удалась.
Стоит отметить, что уже в следующих публикациях Анна предстала в привычном образе с длинными волосами.
Напомним, в интервью Регине Тодоренко Седокова призналась, что снова влюблена.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что и другие звезды 1 апреля в сетях оставили шуточные посты. Кристина Орбакайте напугала поклонников избитым лицом с синяками и кровью на губе. Телеведущая Леся Никитюк показала округлившийся животик.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!