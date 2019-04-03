Общество

В Украине ужесточили контроль над выдачей водительских прав: что изменилось

В Украине ужесточили контроль над процессом подготовки будущих водителей. Введены новые требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД. Зарегистрировать будущих получателей водительских прав нужно заблаговременно, еще до занятий на курсах.

Новые нормы являются частью большой реформы процедуры выдачи водительских удостоверений. Как сообщает РБК-Украина, авторы поправок ожидают, что новые требования предотвратят ситуации, когда документы об окончании курсов выдаются людям, которые вообще не ходили на занятия.

Согласно постановлению правительства, администрация курсов по подготовке водителей заблаговременно должна внести в единый реестр МВД список желающих пройти обучение для получения водительских прав. Список подается в электронном виде. Кроме групп численностью до 30 человек, допускается регистрация отдельных лиц, которые собрались брать индивидуальные уроки, но эта регистрация также должна проводиться заблаговременно.

Ранее «ФАКТЫ» проанализировали, насколько реальны предложения в интернете о беспроблемном получении водительских прав за один-два дня. Эксперты предупреждают, что такие объявления — чаще всего афера.

Пока же в Украине предложено ввести возможность сдачи экзаменов на права без обязательного обучения на водительских курсах.

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