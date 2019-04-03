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Объявлен порядок выступлений участников «Евровидения»
Подготовка к международному песенному конкурсу, который пройдет в мае в Тель-Авиве, идет полным ходом. Организаторы завершают последние приготовления, артисты — усовершенствуют номера и колесят по странам с промо-турами.
В сети опубликовали порядковые номера выступлений участников двух полуфиналов «Евровидения», в которых примут участие представители 35 стран. В результате отборочных туров, которые пройдут 14 и 16 мая, выберут только 20 финалистов.
Финальное шоу состоится 18 мая. Кроме победителей двух полуфиналов, за победу будут бороться и представители стран-учредителей — Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция. Автоматически принимает участие в финале представитель принимающей страны. Порядок выступлений организаторы определят путем жеребьевки накануне финала.
Напомним, специальной гостьей шоу станет знаменитая американская певица Мадонна. Ее выступление обойдется в миллион долларов США.
Как ранее писали «ФАКТЫ» Украина в этом году отказалась принимать участие в конкурсе.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!