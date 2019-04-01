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Шоу-бизнес

За выступление на «Евровидении» Мадонна получит баснословный гонорар

17:36 1 апреля 2019 149
Мадонна
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая американская певица Мадонна станет специальной гостьей международного песенного конкурса «Евровидение», который в мае пройдет в Тель-Авиве. Организаторам удалось уговорить звезду порадовать поклонников 15-минутным выступлением. За выход на сцену в финале Мадонна запросила баснословный гонорар.

Как сообщает News24, певица получит миллион долларов, хотя изначально ее гонорар был выше. Организаторы «Евровидение», которые всегда отмечают аполитичность конкурса, поставили лишь одно условие — чтобы Мадонна не исполняла новую песню, которую посвятила политике США. Сначала певица отвергла такое предложение.

Но все же, менеджменту певицы и организаторам конкурса удалось договориться. Мадонна выйдет на сцену в финале, ее выступление обойдется в миллион долларов. Расходы за ее визит взял на себя канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина в этом году не будет представлена на конкурсе. Победительница Национального отбора MARUV отказалась ехать на «Евровидение».

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Мадонна в своем райдере требует ежедневно менять унитаз.

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